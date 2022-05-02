Карина Кузганбаева стала трехкратной чемпионкой Казахстана по тяжелой атлетике

В Кызылорде прошел чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике, на котором акмолинская спортсменка Карина Кузганбаева завоевала статус трехкратной чемпионки страны, передает Kazpravda.kz.

Как сообщила пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат

Большина, всего за награды боролись 217 спортсменов из 16 регионов страны. Медали были разыграны в десяти весовых категориях.

Так, Карина Кузганбаева завоевала золотую медаль в рывке, тем самым став трехкратным чемпионом Казахстана, также она завоевала "серебро" в упражнении "Толчок".

Алишер Байбуров стал вторым в рывке и установил рекорд страны среди юношей, третье место занял в толчке.

Сразу две "бронзы" в рывке и в толчке завоевала Мира Ахметова. Также в рывке замкнул тройку лидеров Ислам Ильясов.