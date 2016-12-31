Святая гора Жиренсакал



О пещерах, горах, родниках, дарующих людям здоровье, хорошо знали наши предки. Они ходили туда лечиться, набираться сил. Сейчас к таким местам вновь появился интерес. Одним из таинственных можно назвать пик Жиренсакал аулие, считаю­щийся самой высокой точкой Каркаралинского государственного национального природного парка. Его высота над уровнем моря составляет 1 403 м. Легенда повествует об обитающем там духе гор в образе человека.

…У подножия горы Жиренсакал аулие на жайляу жила семья, которая узнала, что здесь обитает дух гор. Первой решила убедиться в этом хозяйка, старая женщина. Вечером пошла в пещеру и стала ждать. В полночь послышался шум, вспыхнул яркий, как молния, свет, и женщина увидела морщинистое лицо хозяина пещеры, который сидел на каменном стуле за каменным столом. Он грозно спросил: «Что тебе надо, женщина?» «О великий, сделай меня молодой и красивой», – взмолилась гостья. «Иди к своему очагу. Да исполнится то, о чем ты просишь», – ответил хозяин. Не успела женщина сделать и шага, как почувствовала легкость во всем теле. Прыгая с камня на камень, она помчалась вниз, где ее ждали муж и сын.

Увидев немощного старого мужа, молодая женщина решила покинуть родную юрту. Опечаленный старик, как только наступил вечер, тоже отправился к духу гор и обратился к нему с просьбой вернуть жену. Дух гор исполнил его просьбу. Когда он добрался до юрты, его встретила еще больше постаревшая жена. Да и муж казался намного старше, чем раньше.

Тогда решил попытать ­счас­тья сын старика и старухи. Он обратился к духам гор с такой просьбой: «Пусть мои родители по возрасту снова станут такими же, как три дня назад». Желание было исполнено. Семья снова зажила счастливо.

Легенды легендами, но есть в них и доля правды. В конце 1990-х годов я общался со старожилом Каркаралинска, знатоком местной истории Кусайыном Алимбаевым. Ему было уже за 90 лет. Он рассказал, что гора названа так в честь святого по имени Жиренсакал. «Аулие» в переводе с казахского – «святой». Гора была его пристанищем, отсюда и пошло название.

По словам аксакала, в старину на гору приходили люди, которые страдали разными болезнями. Те, кто ослеп, просили озарения, у кого не было детей – ребенка. Привозили психически больных, парализованных. Всем страждущим надо было переночевать на этой горе. Перед тем как попасть на нее, желающие излечиться должны были зайти к жившему в Каркаралинске Губайдулле-хаджи Бекметеву.

– Я видел Губайдуллу-хаджи. Он был святой человек, побывавший в Мекке и Медине, – рассказывал мне аксакал. – Приезжавшие ночевать в святых местах первым делом шли поздороваться с Губайдуллой-хаджи: «Я из такого-то аула, из такой-то местности, такой-то волости. Зовут меня так-то, болею тем-то. В угоду Аллаху пришли поздороваться с вами, расспросить дорогу». Затем падали перед ним, обнимали его ноги и плакали. Сам хаджи или кто-то из его людей вели к святой могиле на ночевку. Утром Губайдулла-хаджи расспрашивал о том, что они увидели во сне, и растолковывал значение. Бездетные становились родителями, слепые становились зрячими… В надежде исцелиться, исполнить сокровенные желания приезжали из Шетска, Семипалатинска, Сибири.

Родник желания

О роднике, исполняющем желания человека, слышал еще в раннем возрасте, но внимания не обращал. А несколько лет назад у меня возникли проблемы, и я вспомнил про родник. Пошел туда и, как мне посоветовали, бросил монеты, загадал, чтобы исполнилось желание. Не поверите: через небольшой промежуток времени проблема моя решилась.

Сомнения все же были – а вдруг совпадение? Но и на второй, и на третий раз мои желания, загаданные на святом роднике, исполнились. Помог родник моим друзьям и знакомым. У них у всех сбылись мечты, в осуществление которых трудно было поверить. Старожилы утверждают, что этот источник с давних времен обладает целебной силой.

– Я про этот родник знаю с детства. В день крещения брали оттуда воду. И люди говорили, что вода эта целебная, – вспоминала старожил Каркаралинска Софья Ивановна Деева.

Шаманская площадка

В 2012 году в Каркаралинск из Санкт-Петербурга приезжала ученый, эксперт по наскальным рисункам Надежда Шлеева. Специалист по петроглифам, она обучалась в Германии. Вместе с Надеждой Сергеевной мы лазали по горам и скалам Каркаралинска.

У Шлеевой буквально нюх на петроглифы. Она на расстоянии чувствует такие места. Обнаружила их и здесь. Побывавшая во многих потаенных уголках России, Надежда Сергеевна была очень удивлена, увидев один из наскальных рисунков. По ее словам, на нем изображены шаманы во время камлания.

– Я общаюсь со многими шаманами России. У меня тоже есть способности. Место, где стоим, – с сильной энергетикой. Здесь шаманы проводили свои обряды. Видите, внизу была шаманская площадка. Сейчас такие места называют «местами силы». Если сюда приедут с проблемами бесплодия, мужскими и женскими проблемами, то можно излечиться, – сказала Надежда Сергеевна.

Озеро надежды

«Чертово озеро» с давних времен окутано тайной. От старожилов я слышал, что раньше сюда ходили лечиться. Место считалось святым.

В Каркаралинском районе жила известная ясновидящая Толеубике-апа Накина, скончавшаяся в 1990 году. Бабушка всем рассказывала, что в годы Великой Отечественной войны она однажды ночевала на Чертовом озере. Ей явился аксакал и сердито произнес: «Почему же ты не пользуешься даром предков?» С тех пор Толеубике-апа начала предсказывать будущее на бобах.

Ее предсказания сбывались. Она предсказала дату смерти Сталина, авиакатастрофу в августе 1979 года, когда два ТУ-134 столк­нулись над Днепродзержинском. К ее дару ясновидения прибегали сотрудники правоохра­нительных органов при раскрытии преступ­лений. Говорят, к ней обращался сам Динмухамед Кунаев. Случай с Толеубике Накиной, когда заночевавшие возле озера люди видели во сне аксакала, не единственный.

Кто же, являясь во сне, дает советы, излечивает от болезней? Ответ я услышал от Кайдара Ксатаева из поселка Карагайлы, ныне покойного. Аксакал рассказал, что до того, как озеро назвали Шайтанколем, оно носило имя Кызаулие – «Святая девушка». Но К. Ксатаев убеждал, что это мужчина. Видимо, пришедшим на озеро и являлся во сне Кызаулие.

По мнению моей знакомой, участницы седьмого сезона российской «Битвы экстрасенсов», медиума, целительницы Дили Абдрашитовой из города Пугачево Саратовской области, озеро Шайтанколь, скорее всего, временной либо пространственный промежуток между мирами. Это хорошее место для медитаций, открытия внутренних каналов, снятия блокировок для проникновения в тайны мира.

Один из лучших участников 8-го и 11-го сезонов международной «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Экстрасенсы-детективы» Замана Сыпатаева считает: «В тонких шаманских мирах это место особенное. Здесь жрецы, шаманы совершали молитвы и ритуалы, обращаясь к Богу за помощью. К этому месту, озеру необходимо «притираться» некоторое время, заслужить доверие духов. Тогда они приоткроют завесу своих тайн и окажут помощь. Самое главное – посещать места эти с чистой душой!»

…Прочитав вышеописанное, скептики могут усмехнуться. Однако я лично знаком с людьми, которые поначалу тоже не верили, слушая рассказы о каркаралинских местах силы. И шли туда из любопытства или желания доказать, что на самом деле эти места не обладают сакральной силой. А побывав там, ощутив силу этой земли, вдруг почувствовав перемены в своем организме и сознании, начинали верить.