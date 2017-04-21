​Каркас национальной идентичности

В числе ключевых задач, способствующих духовному, интеллектуальному развитию общества, переход на латиницу, реформирование системы образования, современное прочтение культурного и исторического наследия и другие, что и обеспечит новые векторы духовного обновления, в основе которого – эволюционное развитие страны на основе исторически сложившихся традиций и особой ментальной философии казахстанцев.

Программная статья Главы государства – это логичное продолжение его инициатив, вынесенных в повестку дня нынешнего года, – это демократические процессы в принятии конституционной реформы, обеспечившие цивилизованное перераспределение полномочий Президента страны Парламенту и Правительству; Послание Главы государства, направленное на принятие стратегических ориентиров в области третьей политической и экономической модернизации.

Уникальность программной статьи заключается в ее исключительно четкой методологии: в ней обозначено «проблемное поле», определены пути решения, предлагаются программы и проекты, базирующиеся на лучших вековых традициях народа, эффективная реализация которых и будет способствовать духовному обновлению нации, дальнейшему укреплению национальной идентичности и воспитанию казах­станского патриотизма.

«Общественное сознание требует не только выработки принципов модернизации, но и конкретных проектов, которые могли бы позволить ответить на вызовы времени без утраты великой силы традиции», – особо подчеркивается Нурсултаном Назарбаевым.

Надо отметить, что статья сразу вызвала живой интерес у отечественных и зарубежных экс­пертов. Недавние международная конференция на факультете журналис­тики и политологии в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева и XIII Ломоносовские чтения в ­2017-м­ в казах­станском филиа­ле МГУ им. М. Ломоносова, пос­вященные Дню казахстанской науки, которые объединили молодых ученых из 31 вуза Казахстана и зарубежья, еще раз показали, насколько вос­требован для изу­чения казахстанский опыт модернизации всех сфер жизнедея­тельности общества, и в первую очередь в области общественного согласия и общенационального единства.

Ведь идея общественного сог­ласия в Казахстане опирается на глубокие корни гуманизма и толерантности в мировоззрении казахского народа. Этнокультурная подвижность на евразийском пространстве на примере казахов сформировала уважение одних этносов к образу жизни других, их традициям и культуре, религии.

Наиважнейший посыл Президента Казахстана, который придаст новый импульс к переосмыс­лению важности сохранения и приумножения казахстанских ценностей, – выработка универсальных механизмов, фундаментом которых является общее для всех этносов историческое и культурное наследие. «…Серьезное переосмысление того, что происходит в мире, – это часть огромной мировоззренческой, идеологической работы, которую должны провести и общество в целом, и политические партии, и движения, и система образования», поэтому определены контуры программ к масштабной и фундаментальной работе.

Исходя из важности поставленных задач, особенно близок и понятен II раздел программной статьи Президента – «Повестка дня на ближайшие годы», в котором означены те перспективные проекты, которые обеспечивают наиболее полно реформирование общественного сознания и сохранение национальной идентичнос­ти. Это постепенный переход на латиницу, посредством которой Казахстан сможет «плавно» влиться в достижения мировой науки и культуры. Внедрение «на равных» в новую сферу IT-технологий, реализация комплексной программы «Цифровой Казах­стан», трансляция особенностей красоты казахского языка и национальных традиций – все это позволит продвинуться в сфере мультимедийных технологий и мировых трендов с сохранением казах­станского колорита.

Являясь символом казахстанской идентичности и единства, наравне с флагом, гербом и гимном страны, государственный язык становится ключевым аспектом личной конкурентоспособности.

Феномен Нурсултана Назарбаева, возглавившего в поворотные моменты страну, зак­лючается в пос­ледовательном, поэтапном формировании национальной идео­логии на платформе межэтнической толерантности как главного качества человеческой мудрости.

Следующий концепт, форми­рующий духовный «каркас нацио­нальной идентичности», – это общая история и историчес­кая память, которые являются основой духовной традиции. «…Мы – огромная по территории страна с богатой духовной историей… – отмечается Главой государства. – Вместе с тем мы не создали единое поле, единую цепочку этих важных с точки зрения культуры и духовного наследия святых мест».

«Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе. Я же хочу, чтобы она твердо стояла на земле. А это значит, что история и национальные традиции должны быть обязательно учтены».

У нашего народа есть общая история, история становления и история успехов Республики Казахстан и казахстанского общества. Общая история имеет глубокие корни. Они уходят в глубину веков, ее страницы связаны с формированием казахского народа и многоэтничного народа Казахстана. Она несет в себе глубинные истоки народной мудрос­ти, общественной дипломатии и степной цивилизации.

Предложенные в статье гуманитарные проекты, такие как «Туған жер», «Духовные святыни Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», «100 новых лиц Казахстана» и другие, составят основу духовного проекта нации по дальнейшей модернизации государственной политики. И гражданский долг каждого казахстанца – передать потомкам историческую память как бесценное богатство.

В таком контексте понимания и ответственности сохранения истории, духовном ее обновлении можно использовать опыт Ассамб­леи народа Казахстана в реализации таких консолидирующих общество проектов, как «Беседы на Шелковом пути», научно-общественные экспедиции «Улы Дала Ели», «Улы Дала Тарихы», составление уникальных карт и маршрутов по историческим местам, открытие уникальных артефактов, свидетельствующих о древних канонах восточной цивилизации.

При этом важнейшая роль отводится деятельности гуманитарных кафедр в вузах страны и, соответственно, роли гуманитарной интеллигенции. Их восстановление, прикладное наполнение учебных программ и создание учебников нового поколения позволят соз­дать условия для «полноценного образования студентов по истории, политологии, социологии, философии, психологии, культурологии, филологии».

К примеру, до настоящего времени политологи обучаются по учебнику и энциклопедии, выпущенными под редакцией профессора Тлемиса Мустафина еще в 1998 году; эта важная дисциплина исключена из перечня обязательных для всех специальностей. Именно политологи должны стать «главными проводниками модернизации сознания – открытости, прагматизма, конкурентоспособности». Предстоят организационные и методичес­кие меры по актуализации других наук, посредством которых и планируется совершенствовать один из этапов нового духовного обновления нации.

Возрастающая роль в данном контексте, на наш взгляд, отводится еще новой, но уже заявившей о себе структуре Ассамблеи народа Казахстана, к опыту которой стали активно присматриваться за рубежом, – Ассоциации кафедр, объе­диняющей 31 кафед-ру и центры в вузах и колледжах Казахстана.

Разработаны научные, образовательные и воспитательные программы. Это колоссальный ресурс для изучения и транс­ляции в практику идеи мира и согласия Елбасы, включая и региональный уровень.

В осуществление новых реформ будет активно вовлечена талант-ливая молодежь, обладаю­щая креативным мышлением и пат­риотическим духом, для этого в Казахстане созданы все необходимые условия, ежегодно выделяются солидные ресурсы на поддержку молодежного научного проектирования.

Базис Казахстанской модели мира и общественного согласия составляют около полутора тысяч этнокультурных объединений, консолидирующих общество. «Консолидация народа Казахстана – это категоричес­кое требование, это императив. Его невыполнение лишает нас перспективы…» – подчеркивал в своей новой работе «Времен связующая нить» Мурат Ауэзов.

Этнокультурные объединения сегодня – это реальный механизм участия в решении комплекса общегосударственных задач. В составе единого народа Казахстана пишется общая история, составляются новые символы и смыслы государственной политики, вбираются общенациональные ценности.

Словом, государственная политика Республики Казахстан демонст­рирует интеллектуальный и духовный потенциал, отк­рытость к новой духовной модернизации.