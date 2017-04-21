​Каркас национальной идентичности

В числе ключевых задач, способствующих духовному, интеллектуальному развитию общества, переход на латиницу, реформирование системы образования, современное прочтение культурного и исторического наследия и другие, что и обеспечит новые векторы духовного обновления, в основе которого – эволюционное развитие страны на основе исторически сложившихся традиций и особой ментальной философии казахстанцев.
Программная статья Главы государства – это логичное продолжение его инициатив, вынесенных в повестку дня нынешнего года, – это демократические процессы в принятии конституционной реформы, обеспечившие цивилизованное перераспределение полномочий Президента страны Парламенту и Правительству; Послание Главы государства, направленное на принятие стратегических ориентиров в области третьей политической и экономической модернизации.
Уникальность программной статьи заключается в ее исключительно четкой методологии: в ней обозначено «проблемное поле», определены пути решения, предлагаются программы и проекты, базирующиеся на лучших вековых традициях народа, эффективная реализация которых и будет способствовать духовному обновлению нации, дальнейшему укреплению национальной идентичности и воспитанию казахстанского патриотизма.
«Общественное сознание требует не только выработки принципов модернизации, но и конкретных проектов, которые могли бы позволить ответить на вызовы времени без утраты великой силы традиции», – особо подчеркивается Нурсултаном Назарбаевым.
Надо отметить, что статья сразу вызвала живой интерес у отечественных и зарубежных экспертов. Недавние международная конференция на факультете журналистики и политологии в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева и XIII Ломоносовские чтения в 2017-м в казахстанском филиале МГУ им. М. Ломоносова, посвященные Дню казахстанской науки, которые объединили молодых ученых из 31 вуза Казахстана и зарубежья, еще раз показали, насколько востребован для изучения казахстанский опыт модернизации всех сфер жизнедеятельности общества, и в первую очередь в области общественного согласия и общенационального единства.
Ведь идея общественного согласия в Казахстане опирается на глубокие корни гуманизма и толерантности в мировоззрении казахского народа. Этнокультурная подвижность на евразийском пространстве на примере казахов сформировала уважение одних этносов к образу жизни других, их традициям и культуре, религии.
Наиважнейший посыл Президента Казахстана, который придаст новый импульс к переосмыслению важности сохранения и приумножения казахстанских ценностей, – выработка универсальных механизмов, фундаментом которых является общее для всех этносов историческое и культурное наследие. «…Серьезное переосмысление того, что происходит в мире, – это часть огромной мировоззренческой, идеологической работы, которую должны провести и общество в целом, и политические партии, и движения, и система образования», поэтому определены контуры программ к масштабной и фундаментальной работе.
Исходя из важности поставленных задач, особенно близок и понятен II раздел программной статьи Президента – «Повестка дня на ближайшие годы», в котором означены те перспективные проекты, которые обеспечивают наиболее полно реформирование общественного сознания и сохранение национальной идентичности. Это постепенный переход на латиницу, посредством которой Казахстан сможет «плавно» влиться в достижения мировой науки и культуры. Внедрение «на равных» в новую сферу IT-технологий, реализация комплексной программы «Цифровой Казахстан», трансляция особенностей красоты казахского языка и национальных традиций – все это позволит продвинуться в сфере мультимедийных технологий и мировых трендов с сохранением казахстанского колорита.
Являясь символом казахстанской идентичности и единства, наравне с флагом, гербом и гимном страны, государственный язык становится ключевым аспектом личной конкурентоспособности.
Феномен Нурсултана Назарбаева, возглавившего в поворотные моменты страну, заключается в последовательном, поэтапном формировании национальной идеологии на платформе межэтнической толерантности как главного качества человеческой мудрости.
Следующий концепт, формирующий духовный «каркас национальной идентичности», – это общая история и историческая память, которые являются основой духовной традиции. «…Мы – огромная по территории страна с богатой духовной историей… – отмечается Главой государства. – Вместе с тем мы не создали единое поле, единую цепочку этих важных с точки зрения культуры и духовного наследия святых мест».
«Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе. Я же хочу, чтобы она твердо стояла на земле. А это значит, что история и национальные традиции должны быть обязательно учтены».
У нашего народа есть общая история, история становления и история успехов Республики Казахстан и казахстанского общества. Общая история имеет глубокие корни. Они уходят в глубину веков, ее страницы связаны с формированием казахского народа и многоэтничного народа Казахстана. Она несет в себе глубинные истоки народной мудрости, общественной дипломатии и степной цивилизации.
Предложенные в статье гуманитарные проекты, такие как «Туған жер», «Духовные святыни Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», «100 новых лиц Казахстана» и другие, составят основу духовного проекта нации по дальнейшей модернизации государственной политики. И гражданский долг каждого казахстанца – передать потомкам историческую память как бесценное богатство.
В таком контексте понимания и ответственности сохранения истории, духовном ее обновлении можно использовать опыт Ассамблеи народа Казахстана в реализации таких консолидирующих общество проектов, как «Беседы на Шелковом пути», научно-общественные экспедиции «Улы Дала Ели», «Улы Дала Тарихы», составление уникальных карт и маршрутов по историческим местам, открытие уникальных артефактов, свидетельствующих о древних канонах восточной цивилизации.
При этом важнейшая роль отводится деятельности гуманитарных кафедр в вузах страны и, соответственно, роли гуманитарной интеллигенции. Их восстановление, прикладное наполнение учебных программ и создание учебников нового поколения позволят создать условия для «полноценного образования студентов по истории, политологии, социологии, философии, психологии, культурологии, филологии».
К примеру, до настоящего времени политологи обучаются по учебнику и энциклопедии, выпущенными под редакцией профессора Тлемиса Мустафина еще в 1998 году; эта важная дисциплина исключена из перечня обязательных для всех специальностей. Именно политологи должны стать «главными проводниками модернизации сознания – открытости, прагматизма, конкурентоспособности». Предстоят организационные и методические меры по актуализации других наук, посредством которых и планируется совершенствовать один из этапов нового духовного обновления нации.
Возрастающая роль в данном контексте, на наш взгляд, отводится еще новой, но уже заявившей о себе структуре Ассамблеи народа Казахстана, к опыту которой стали активно присматриваться за рубежом, – Ассоциации кафедр, объединяющей 31 кафед-ру и центры в вузах и колледжах Казахстана.
Разработаны научные, образовательные и воспитательные программы. Это колоссальный ресурс для изучения и трансляции в практику идеи мира и согласия Елбасы, включая и региональный уровень.
В осуществление новых реформ будет активно вовлечена талант-ливая молодежь, обладающая креативным мышлением и патриотическим духом, для этого в Казахстане созданы все необходимые условия, ежегодно выделяются солидные ресурсы на поддержку молодежного научного проектирования.
Базис Казахстанской модели мира и общественного согласия составляют около полутора тысяч этнокультурных объединений, консолидирующих общество. «Консолидация народа Казахстана – это категорическое требование, это императив. Его невыполнение лишает нас перспективы…» – подчеркивал в своей новой работе «Времен связующая нить» Мурат Ауэзов.
Этнокультурные объединения сегодня – это реальный механизм участия в решении комплекса общегосударственных задач. В составе единого народа Казахстана пишется общая история, составляются новые символы и смыслы государственной политики, вбираются общенациональные ценности.
Словом, государственная политика Республики Казахстан демонстрирует интеллектуальный и духовный потенциал, открытость к новой духовной модернизации.