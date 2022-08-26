Этот год ознаменован основополагающими изменениями в конституционном строительстве государства, значение которых невозможно переоценить – они стали фундаментом реализации концепции Нового Казахстана.

Актуальные проблемы конституционной реформы и конституционного развития РК обсудили вчера участники международной научно-прак­тической конференции «Конституционная реформа и ее значение для Нового, Справедливого Казахстана» в Национальной академической библиотеке.

– Произошел окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике, – отметил, открывая конференцию, заместитель руководителя Администрации Президента РК Ержан Жиенбаев. – Президенту и отдельным должностным лицам запрещено состоять в политических партиях, введено ограничение для ближайших родственников Президента занимать руководящие должности на госслужбе, в квазигосударственном секторе. Усилена роль Парламента и его палат, часть депутатов Мажилиса будет избираться непосредственно населением соответствующих округов. Введены элементы выборности при назначении акимов областного звена. Счетный комитет преобразован в высшую аудиторскую палату, усилен конт­роль Парламента за бюджетом. Создается Конституционный суд, механизм защиты прав граждан усилен их правом на обращение в КС. Деятельность уполномоченного по правам человека и прокуратуры будет регулироваться на уровне конституционного закона, они наделены правом обращаться в Конституционный суд. Считаю, что это усилит правозащитную деятельность, высший надзор за соблюдением законности в нашей стране.

По словам профессора кафед­ры теории и истории государства и права, конституционного права ЕНУ им. Л. Гумилева Ермека Абдрасулова, Конституция всегда имела большое значение для любого государства.

– В 90% стран мира принят такой закон, который регулирует все основы государственной, политической и общественной жизни. Конституция – это как каркас правовой системы, ее фундамент, на котором создаются все остальные законы. Она регулирует все общественные отношения. Но нельзя сказать, что Конституция – неподвижный, неизменный документ. Например, в ФРГ за все время существования Конституции этой страны, принятой в 1949 году, было внесено более 400 поправок, – проинформировал он.

Выступая на конференции, Ермек Абдрасулов пояснил значимость всех нововведений и изменений в Основной закон страны. Отметим, что Ермек Абд­расулов является одним из авторов научного труда «Конституция Республики Казах­стан. Комментарий к изменениям и дополнениям, принятым на республиканском референдуме 5 июня 2022 года», который был презентован на мероприятии. В коллектив авторов также вошли И. У. Аубакирова, М. С. Башимов, Е. А. Онгарбаев.

– Принцип «слышащего государства» – это прямая реализация основ Конституции, о которых мы говорим, – равенства, справедливости, свободы, движения к открытому обществу, связи с гражданским обществом, участия граждан в управлении государством, усиления парламентского контроля и многого из того, что усиливает защиту конституционных прав казахстанцев, – сказал, презентуя книгу, директор экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов. – На самом деле эта книга – огромный труд, ее можно рекомендовать как настольную для всех казахстанцев. Здесь объясняется, почему были приняты те или иные поправки, дано научное юридическое обоснование. Этот труд собрал много позитивных откликов. Это очень нужная практическая книга, с которой можно ознакомиться на интернет-ресурсах Национальной академической библиотеки и ЕНУ имени Л. Гумилева.

В мероприятии участвовали члены рабочей группы по конституционным реформам, зарубежные профессора по конституционному праву из Швейцарии, Германии, Польши, России, Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана, депутаты Парламента, представители Правительства, государственных органов, высших учебных заведений, неправительственных организаций и эксперты.