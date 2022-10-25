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Политика

Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром

Риши Сунак возглавил правительство Великобритании, передает Кazpravda.kz со ссылкой на BBC

Король Карл III символично передал полномочия премьер-министра Риши Сунаку. Традиционный ритуал представляет собой поклон и рукопожатие, после чего монарх официально поручил премьеру-министру сформировать новое правительство. 

Аудиенция проходила в зале Букингемского дворца. 

Как сообщалось ранее, Риши Сунак стал победителем внутрипартийных выборов Консервативной партии,  чью кандидатуру поддержало большинство членов парламента. 

Многие называли это историческим моментом. Сунак стал самым молодым британским премьер-министром и первым политиком индийского происхождения в истории Великобритании, который смог занять эту должность.

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