Карл Третий: следующим британским монархом стал сын Елизаветы - Чарльз

Трон покойной Елизаветы II наследует её старший сын, принц Уэльский Чарльз, который выбрал себе имя Карл III, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.

Официально он будет объявлен королем сегодня, в пятницу, после чего отправится в траурный тур по Великобритании.

Как ожидается, после проведения ночи в Балморале он вернется в Лондон утром.

9 сентября в 10:00 (15:00 по Нур-Султану) во дворце Сент-Джеймс его официально провозгласят королем в присутствии членов правительства.

В Британии начался траур, на зданиях госструктур и резиденциях королевской семьи приспущены флаги. Парламент страны, правительство, а также законодательные органы Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии приостановили работу. На несколько дней вводится запрет на публикацию информации и новостей на сайтах госструктур, даже если эти сообщения будут носить срочный характер. В теле- и радиоэфире будут транслироваться только программы о жизни королевы, медиапространство фактически замрет на все дни прощания с монархом.