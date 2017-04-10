Колонка обозревателей
Карма кредита
Ирина Нос
А вам ее будут предлагать. Настойчиво. Возможно, даже с доставкой на дом. Это чтобы вы не ходили за кармой. Она сама вас настигнет. Ведь что такое кредитная карта, на кого она работает? Думаете, на вас, потребителя заемных средств? Нет уж! Кредитная карта работает: а) на банк и б) на торговые сети. Ваши интересы остаются в стороне, вернее, вы сами их отодвинули сиюминутным «хочу купить вот это, и у меня есть кредитка». Знакомо?
Давайте попробуем задуматься, чем так привлекательно использование кредитки. Итак, банк дает вам безналичные средства, вы их не можете увидеть, потрогать и визуально оценить. Но вы – человек современный, поэтому кредитка занимает место в вашем портмоне. И при первой же возможности идет в дело.

Практически кредитка в кармане – магия. Может быть, даже черная. Потому как она «сносит крышу», заставляет вас покупать все больше, делает прибыль магазинам и крепит профит банка. А вы? Вы остаетесь с очередным товаром в руках и тщательно увиливаете от голоса собственного прагматизма. Большинство из нас уверено, что покупают только нужное и важное. Что на покупки никак не влияет то, чем рассчитаться на кассе, – кредитной картой или наличными.

Но вот незадача. Банки давно раскусили психологию потребителя их услуг и, похоже, передали свои знания маркетологам торговых центров. Дело в том, что при расчете кредитными картами люди готовы к расходам и тратят больше, чем сделали бы это кэшем или картой дебетовой. В СМИ не раз встречались публикации психологов на этот счет. Там говорилось, что владельцы кредитных карт покупают больше товаров за один поход по магазинам. Под это подводились всяческие обоснования, вплоть до того, что маркетологи обладают суперзнаниями в ароматерапии и визуальном облапошивании покупателя.

Скажем проще: люди сами принимают решения, которых никто из них и не хотел-то. Сами выращивают себе кредитный хвост. Кармический, да. Вот скажите мне, купили бы вы, живя в однушке, во-о-о-о-н ту напольную вазу, если бы рассчитывались наличными? Да ни за что! Логика подсказала бы, что ставить ее некуда и незачем, поскольку ни вы, ни ваша жена никогда не увлекались составлением композиций из сухоцветов. Прагматизм включился бы, увидев, как пальцы пытаются отсчитать энное количество купюр. А с кредиткой? Вы ту вазу купили, еще больше задолжав банку.

Потому предлагаю к руководству девиз: «Берешь деньги чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда». Иногда мысли о том, что приходится расставаться с собственными средствами, могут остановить потребительскую эйфорию, снять карму кредита и магию его «осветлить».
Конечно, бывают ситуации, когда заемные средства, по кредитной карте в том числе, уместны. Но тогда старайтесь держаться в рамках. Отнеситесь к кредитке так же, как к собственным деньгам, с чувством ответственности. Станьте настоящим прагматиком, ведите учет потраченного. Больше того, придерживайтесь лимита ежемесячных трат и никогда, ни при каких условиях не превышайте суммы.

Кроме того, у каждой кредитки есть беспроцентный период, старайтесь в него уложиться. Платите по кредиту в срок, определите, как вам будет удобнее гасить долг – в банковском филиале или в банкомате. Установите на смартфоне напоминалку об оплате, которая сработает в определенный день и час.
Возможно, все эти условия помогут, и карма кредита вас не настигнет.

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