​«Карманника» вычислили быстро

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

В «час пик» в одном из автобусов из сумки 19-летней девушки было похищено портмоне, в котором находились 11 000 тенге, удостоверение личности и банковская карта. Обнаружив пропажу, она сразу обратилась в полицию. А двумя часами ранее вор совершил еще одну кражу в этом же автобусе – у 32-летней жительницы областного центра. Для стражей порядка найти злоумышленника не составило особого труда, поскольку, судя по почерку преступлений, он имел профессиональные навыки в этом деле. Внимательно проанализировав показания обеих потерпевших женщин, полицейские показали им фотографии лиц, которые состоят на учете в полиции как «карманники». Обе указали на одно и то же лицо.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 32-летнего жителя Кокшетау. Когда подозреваемого доставили в полицию, потерпевшие сразу же опознали его. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

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