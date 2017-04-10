​Карманников опекал полицейский

Долгое время воры орудовали на территории Тараза и в сельской местности. Преступники специализировались исключительно на карманных кражах, действуя в основном в общественном транспорте.

По сообщению пресс-службы департамента внутренних дел Жамбылской области, с октября прошлого года они были взяты в разработку сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и следственного управления. Их выслеживали полгода. В результате вся группа изобличена и задержана. В ходе следствия установлено, что организовал и возглавлял ее гражданин, неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.

В настоящее время все участники группы арестованы. За создание и участие в ОПГ, а также совершенные кражи им инкриминируются уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 262 и 188, часть 4 УК РК.

Вместе с тем в ходе разработки и досудебного расследования специально созданной следственно-оперативной группой по этому делу установлено, что один из оперативных сотрудников департамента внутренних дел области, исполняя свои обязанности по раскрытию преступлений, стал злоупотреблять своими долж­ностными полномочиями и оказывать содействие преступникам. Он также задержан и арестован.

– Мы будем и впредь продолжать бескомпромиссную борьбу с нарушителями закона в собственных рядах и безжалостно расставаться с теми, кто дискредитирует звание казахстанского полицейского, – отметил начальник ДВД Жамбылской облас­ти генерал-майор полиции Тлеген Маткенов.