Карманницу задержали с поличным в автобусе в Нур-Султане

Общество
Фото пресс-службы ДП Нур-Султана
В прошедшие выходные сотрудниками столичной криминальной полиции с поличным, при попытке вытащить из кармана пассажирки городского общественного транспорта сотовый телефон, задержана жительница столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.   

"Задержанная, 44-летняя нигде не работающая женщина, ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных краж, имеет судимость по ст. 178 УК РК (грабеж). В настоящее время карманница водворена в Изолятор временного содержания Департамента полиции г. Нур-Султан. Проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража)", – говорится в сообщении.

Департамент полиции г. Нур-Султан призывает граждан проявлять бдительность.

"Как показывает практика, жертвами карманных воров чаще всего становятся пассажиры общественного транспорта определенной возрастной категории: подростки, беременные женщины, женщины среднего и пенсионного возраста. Проникая в сумки и карманы одежды, воры чаще всего крадут сотовые телефоны и кошельки", – отметили в ведомстве.

Чтобы заявить о подобных фактах, можно обращаться в Департамент полиции по адресу: ул. Бейбитшилик, 19 либо звонить по тел: 71-61-71, 71-62-47, 71-60-10 либо "102".


