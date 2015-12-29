Карнавал в «Олимпии»

Новогодний праздник в комплексе «Олимпия» получился ярким. Школьников увлекло карнавально-маскарадное представление, в котором были заняты артисты карагандинских театров. Основной идеей новогодней истории постановщики избрали многонациональную страну «Мәңгілік Ел» с ее самым главным богатством – народным единством и согласием. Ребят поздравил аким области Нурмухамбет Абдибеков. Всем участникам от имени Президента страны были вручены подарки.