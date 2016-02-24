Экономика
Карта индустриализации Алматы пополнилась проектами на 2,8 млрд тенге
В Карту индустриализации Алматы включены пять новых проектов на общую сумму 2,8 млрд тенге, из которых 60% – собственные средства инвесторов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служба управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города.

Одобренные проекты позволят создать порядка 200 рабочих мест и будут реализованы в пищевой, химической, деревообрабатывающей, легкой и строительной секторах. 

Так, в городе начнется строительство обувной фабрики ТОО "Казлегпром-Алматы" по итальянской технологии. Предполагается, что объект введут в эксплуатацию в конце 2017 года. Мощность предприятия составит 180 тыс. единиц обуви в год, что позволит покрыть треть потребности Алматы. Реализация проекта позволит решить задачу импортозамещения на рынке обувной продукции, отметили в управлении. 

Другим проектом карты индустриализации станет реконструкция и модернизация производства лакокрасочных материалов ТОО "Концерн Bakarassov". Предприятие планирует запустить линию по производству водных битумных эмульсий и гидроизоляционных материалов, что позволит осуществить импортозамещение существующих материалов. 

Также в Алматы начнут модернизацию завода по производству алюминиевых радиаторов ТОО "Склад ОВ", расширят производственную линию торгового оборудования ТОО "Tellus Commerce", реконструируют и модернизируют хлебопекарное предприятие ТОО "Саввин". 

"В результате во вторую пятилетку Карты индустриализации Алматы вошли 55 проектов на сумму 120,3 млрд тенге с созданием 9,9 тыс. рабочих мест. По сравнению с первой пятилеткой количество проектов увеличилось в 2,5 раза, а количество созданных рабочих мест – в 3 раза. 63% проектов реализуются за счет собственных средств, четверть из которых – иностранные инвестиции", – уточнили в управлении.

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