Карта памяти на пожелтевших страницах

Рабочий день эндокринолога Камилы Бурбаевой – непрерывный поток сложных метаболических карт, спорных анализов и непростых человеческих историй.

На приеме – парень, увлекающийся стимуляторами для мгновенного набора мышечной массы. Налицо тяжелейший сбой обмена веществ, отеки, в лабораторных показателях – тупик. Камила открыла ноутбук, зашла в закрытый международный чат, где общается с ведущими эндокринологами Европы и США.

– Мы обсудили редкий кейс в режиме реального времени. Да, в плане скорости поиска свежих протоколов Интернет и ИИ просто безупречны. Однако алгоритмы, выдающие гигабайты информации, в этот раз предложили лишь поверхностные схемы лечения, – говорит моя собеседница.

Тогда Камила отодвинула клавиатуру, подошла к стеллажу и достала с полки тяжелый бумажный том по фундаментальной эндокринологии. На пожелтевших страницах – ее собственные карандашные пометки, сделанные на старших курсах университета. Строка за строкой, и цепочка редкой биохимической реакции сложилась в четкую картину. Чрезмерный прием спортивной химии дал редкое осложнение, про которое экспресс-справочники в Сети не упомянули.

– Физический контакт с книгой помогает мне лучше удерживать информацию, особенно когда дело идет о профессиональном материале, – объясняет доктор. – Бумага стала картой памяти: визуально ты вспоминаешь, на какой странице это было, в каком месте листа сделана заметка, и мозг моментально восстанавливает весь контекст и выдает решение.

Диагноз был поставлен правильно, схема лечения скорректирована, и парень быстро пошел на поправку.

Для Камилы Бурбаевой это не случайное совпадение, а привычный стиль жизни. Она читает книги постоянно, сколько себя помнит: с первого класса – художественную литературу, затем, с пятого, пристрастилась к медицинской тематике. Дедушка, директор школы, завещал ей три тысячи книг, из которых 200 – знаменитая серия «Библиотека всемирной литературы».

– Думаю, постоянное чтение сформировало у меня навык обработки большого объема информации, – делится она. – Художественная и медицинская литература между собой очень схожа. Если первая помогает замечать детали, сопоставлять разные факты и не судить человека по одному поступку, то и со второй ситуация идентичная. Один симптом или показатель редко бывает достоверен. Мы всегда рассматриваем его вкупе с анамнезом и образом жизни пациента.

Особое место в ее жизни занимает классика, которую Камила регулярно перечитывает. Сюжеты из книг воспринимает как наглядный учебник по психологии и врачеванию. Взять, к примеру, рассказ Джека Лондона «Ошибка Господа Бога» из знаменитого цикла о Смоке Беллью.

…В заснеженном северном лагере цинга массово косит сектантов-вегетарианцев, хотя продуктов хватает, есть даже сушеная зелень. Люди гниют заживо, и лишь эгоистичный делец Уэнтворт остается здоровым. Выясняется, что он утаил от всех мешок картошки и ест по сырой картофелине каждую ночь. Только в ней сохранился витамин С, спасающий от цинги. Смок Беллью покупает у него одну-единственную картофелину за астрономическую сумму в тысячу долларов золотым песком, чтобы спасти умирающих товарищей, а затем вместе с Малышом хитростью заставляет рвача выдать весь тайник, спасая поселок от верной гибели.

Для эндокринолога этот сюжет – точная метафора: тяжелейшее системное поражение организма может быть вызвано скрытым дефицитом единственного вещества, а ключ к спасению человека часто лежит в простом, но точно подобранном изменении рациона питания.

Перечитывая рассказ «Тьма египетская» из булгаковских «Записок юного врача», Камила видит, как молодой доктор сталкивается с дремучим неведением пациентов. Мельник из Дулево выпивает разом 10 порций хинина, чтобы поскорее вылечиться, и чуть не умирает. Булгаков с юмором и горечью показывает: выписать лекарство недостаточно, нужно уметь досту­чаться до человека и рассеять «тьму».

В современной эндокринологии проис­ходит то же самое, когда пациенты принимают пачками гормоны или горстями пьют стимуляторы в надежде на мгновенный результат.

– Язык врача – его главный инс­трумент, – подчеркивает Камила Бурбае­ва. – Донести свою точку зрения до пациента и коллег помогает богатый лексикон, полученный из прочитанных книг, и абстрактное мышление. К примеру, я сравниваю организм пациента с машиной «Феррари»: кофе с круассаном на завтрак – это плохое топливо для дорогого авто, а вот гарвардская тарелка – отличное решение.

Несмотря на плотный график в клинике, Камила не только лечит. Она выступает тренером для молодых коллег, находит время и для городского книжного клуба. В этом сообществе собираются люди самых разных возрастов и профессий – от биологов до маркетологов, чтобы вместе выбирать и обсуждать книги.

– Для меня книжный клуб стал возможностью выйти в мир, где есть люди с другими интересами, – рассказывает Камила. – При господстве социальных сетей нам всем не хватает разговоров по душам с теми, кто мыслит по-другому, обладает уникальным жизненным опытом. Когда мы обсуждаем книги, биологи показывают описания природы с точки зрения науки, а маркетологи рассказывают, как скучная книга прошла раскрутку. Тогда ты видишь произведение с совершенно другой стороны. И понимаешь: твоя точка зрения – не единственно верная. Общение с эрудированными книголюбами заставляет сомневаться в своих знаниях, проверять и пополнять их.

Сегодня Камила Бурбаева продолжает учиться, берет платные курсы в Интернете, отслеживает мировые тенденции, но неизменно возвращается к книгам. Она убеждена: бумажная книга не умирает и не уступает место искусственному интеллекту. Цифровой разум дает скорость, а бумажное издание – то, без чего немыслим настоящий жизненный и профессиональный успех, – глубину мышления, внимание к важным деталям и умение видеть живого человека.