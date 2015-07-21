Карта покажет болевые точки Свежий выпуск Марина ПАРХОМЕНКО

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Сауле Айтпаева и Бексултан Туткушев рассказали о работе Нацкомиссии по повышению роли семьи в профилактике насилия в отношении детей.

По словам Сауле Айтпаевой, одной из основных задач Нацио­нальной комиссии в нынешнем году является реализация Общенационального плана мероприя­тий по укреплению семейных отношений, морально-этических и духовно-нравственных ценностей в Республике Казахстан на 2015–2020 годы. В числе его основных направлений – укреп­ление семенных ценностей, формирование здорового образа жизни, построение Общества Всеобщего Труда.

Эффективность реализации плана зависит от совместных действий госорганов, гражданского общества, СМИ. Чтобы не работать, так сказать, вслепую, Министерством здравоохранения и социального развития совмест­но с заинтересованными государственными органами создан информационный портал – Карта социальных проблем для мониторинга социального благополучия в регионах.

– В карте представлены по регионам все медицинские и со­циальные организации, содержатся данные о количестве инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, информация о распространенности наркомании среди взрослого и детского населения, количестве неблагополучных семей, статис­тика по беременности и родам среди несовершеннолетних, абортам, а также данные Генеральной прокуратуры об уровне преступности, в том числе и среди несовершеннолетних, – пояснила С. Айтпаева.

Министерством образования и науки проводится работа по формированию единой общенациональной базы данных детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, которая позволит проследить своевременную постановку на учет детей-сирот, передачу их на усыновление на районном, областном уровне и не допустить возможности коррупционных правонарушений.

Обеспечена работа центральных государственных органов совместно с местными исполнительными органами по оказанию консультативной и информацион­ной поддержки действующим кризисным центрам для матерей с новорожденными детьми «Аналар Үйі» – «Дом мамы». В частности, меморандумы о сотрудничестве с домами мам заключили управления здравоохранения Астаны, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей. В других регионах сот­рудничество с кризисными цент­рами включено в планы работ управлений здравоохранения и контролируется Нацкомиссией. По линии органов внутренних дел налажена работа инспекторов по делам несовершеннолетних и подразделений по защите женщин от насилия с кризисными центрами.

С участием Государственного секретаря Республики Казахстан, председателя Национальной комиссии Гульшары Абдыкаликовой проведено 5 конференций, 12 совещаний по проблемам гендерной и семейно-демографической политики, 17 встреч с представителями ряда международных организаций, национальных компаний по широкому кругу вопросов. Члены Нацкомиссии активно работают в регионах: проведено 28 встреч в 14 областях с учеными, видными общественными деятелями, представителями студенческой молодежи, СМИ, центральных и местных государственных органов, молодежью, родительской общественностью и сельскими жителями по вопросам духовно-нравственного развития общества, репродуктивного здоровья населения, воспитания молодежи, патронатного воспитания детей-сирот.

Завоевывает популярность Национальный конкурс «Мерейлі отбасы», заключительный этап которого проводится в День семьи. Во всех уголках страны чествовали более 6 тыс. образцовых семей. На страже семьи встали 1 371 совет старейшин, 1 124 совета матерей, бабушек. Открыт институт нравственного воспитания девочек при ОО «Қазақ кызы» в Астане, в регио­нах проводятся слеты отцов.

Все эти общественные организации должны всколыхнуть общественное сознание и, по мнению Бексултана Туткушева, напомнить о важности взаимопонимания и взаимоуважения в семье, о внимании к детям, к их нуждам и проблемам.



