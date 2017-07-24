Карта сокровищ

Экспедиция, инициированная Минис-терством культуры и спорта, провела съемки в Семее и приступила к работе в восточной части региона.

Как рассказал старший научный сот-рудник республиканского КазНИИ культуры Тугелбай Бекбергенов, экспедиция в сос­таве топографа, геодезиста-карто-графа и 3D-оператора должна собрать съемочный материал для составления двух карт – культурной и туристической привлекательнос­ти Казахстана, а также локализации мест всеобщего паломничества в республике с отражением исторических фактов, легенд, мифов.

– Если первая карта будет в основном касаться материальных объектов истории, то вторая – комплексная, с показом театров, музеев, парков, объектов туризма, – рассказал специалист.

В целом до конца года предстоит описать 400 памятников истории и 450 туристичес­ких объектов по в сей рес­публике, в том числе в Восточном Казахстане – 32.