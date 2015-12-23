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​Карта в руки
Асель МУКАНОВА

В общую базу данных собирается информация по субъектам крупного, среднего и малого бизнеса, потенциал развития предпринимательства в каждом регионе, их ресурсным, экономическим возможностям и конкретным преимуществам. В законченном виде регио­нальная карта будет представлять собой конкретный сайт, куда сможет войти любой предприниматель и получить ответы на интересующие его вопросы касательно того, куда вкладывать деньги. Практическое применение карты в том, что она дает возможность определить субъектам предпринимательства те потенциальные возможности, которые есть в каждом регионе, с учетом экономической специализации.

НПП «Атамекен» проведен конкретный фактовый анализ того, какие есть природные ресурсы в регионах, людской потенциал, логистические возможности, какие рынки сбыта имеются в сопредельных регионах и даже государствах. Опрошено более 8 тыс. субъектов предпринимательства на предмет того, какие существуют барьеры для ведения бизнеса, какие ограничения мешают эффективному претворению предпринимательской инициативы.

На завершающем этапе региональная карта – это перечень потенциальных бизнес-проектов, которые можно реализовать в том или ином регионе. Карта станет большим подспорьем для предпринимателей, подобного инструмента в Казахстане еще не было.

– Например, посмотрев на карте Жарминский район Восточно-Казахстанской области, предприниматель узнает, что под картофель и овощи здесь занято 1–3% земель сельхозназначения. Это хорошая для него информация, которая говорит о том, что там можно развивать овощехранилища, – пояс­нил Т. Шотанов. – Или мы знаем, что где-то есть ряд племенных хозяйств, но нет мясоперерабатывающих комбинатов, а значит, можно применить кластерный подход. То есть предприниматель, находясь в любом месте, сможет посмотреть, какие у него есть возможности для развития бизнеса в том или ином регионе.

В числе основных барьеров для развития бизнеса спикер назвал доступ к финансам и рынки сбыта. Многие жалуются на невозможность получить кредитные ресурсы под льготные проценты. В особенности это касается предпринимателей, которые ведут свою деятельность в сельской местности и ввиду отсутствия ликвидного залогового имущества не могут взять кредиты. Порой бывает трудно получить земельный участок. Выясняется, что в некоторых регионах не разработаны планы детальной планировки, и на основании этого исполнительные органы отказывают в выделении земель. Пусть эти проблемы не так выпуклы, но у людей могут опускаться руки.

В помощь предпринимателям открыты 23 центра обслуживания, одна из функций которых – сопровождение проектов. Со следующего года начнут работу центры агрокомпетенции. Проводится бизнес-обучение.

Предположительно Региональная карта развития предпринимательства «заработает» в феврале-марте следующего года. Кроме того, это не статичный, а интерактивный документ, который будет периодически обновляться.

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