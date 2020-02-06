Карта в руки

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» УСТОЙЧИВОСТИ

В соответствии с поручением Президента Нацбанк совместно с Правительством и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка до 1 октября 2020 года должны разработать Программу развития национальной платежной системы (НПС), которая выступает одним из ключевых инфраструктурных элементов экономики. Она обеспечивает интеграцию различных отраслей, участвует в формировании совокупного спроса на товары и услуги, созда­ет условия для реализации денежно-кредитной политики.

На сегодняшний день нацио­нальные платежные системы работают в четырех из пяти государств – членов ЕАЭС, за исключением Казахстана. Пио­нером стала Армения в 2000 году. Определенную роль в этом, очевидно, сыграла зависимость экономики этой страны от интенсивности международных переводов, осуществляемых трудовыми мигрантами.

Но как бы то ни было, а сегодня платежная система ArCa (Armenian Card) занимает более трети внут­реннего рынка безналичных платежей Армении – порядка 35,5%. Около полутора миллионов карт – таково количество ее пользователей. Показатель довольно весомый, если учесть относительно малую емкость рынка этой страны.

Что касается белорусских парт­неров, то национальная система «Белкарт» существует уже 14 лет, занимая к настоящему периоду довольно значительную долю внутреннего рынка платежных услуг – 45%. В Кыргызстане также успешно функционирует национальная платежная система «Элкарт», охватывающая до 25,7% рынка.

Российская платежная система «Мир», созданная в 2014 году, несмотря на сравнительно небольшой охват рынка (всего 0,5%), судя по ее названию, имеет амбициозные планы. Но состязаться в одиночку с мировыми системами – Visa, MasterCard, занимающими доминирующее положение на рынке, россиянам пока явно не по силам.

Что касается нашей страны, то на сегодня она весьма зависима от международных платежных систем. Согласно экспертным оценкам, в Казахстане до 98% рынка занимают услуги таких зарубежных операторов, как Visa, Master Card, American Express International, China Union Pay и Diners Club International. При этом доля системы Visa превышает 80% рыночного объема.

На собственные банковские платежные системы приходится лишь небольшая толика услуг. Даже на картах «Халық Банка» стоит логотип «Visa». В целом это означает, что отечественный финансовый сектор из года в год упускает возможности развивать собственный сервисно-платежный потенциал, необходимый как для безопас­ности внутреннего рынка, так и для выхода на мировые рынки финансовых услуг.

К слову, что касается географических возможностей карт Visa, то эта система востребована сейчас во всех уголках планеты. Ее доля активности в мире составляет около 57%. Второй по показателям идет система MasterCard, чья доля охвата приходится в основном на страны Европы.

При этом в операциях системы Visa преимущественно используется доллар США, а в MasterCard – и доллар, и евро. Впрочем, это не исключает растущей конкуренции на рынке со стороны быстро растущих национальных систем. И в этом плане особую роль может сыграть объединенный потенциал национальных систем в рамках ЕАЭС.

Развивая национальные системы платежных карт, расширяя потенциальные возможности и завоевывая доверие клиентов, в том числе международных, страны ЕАЭС могут защититься не только от экономической экспансии со стороны глобальных участников рынка, но и от рисков, связанных с перебоями в осуществлении внешних и внут­ренних транзакций.

С созданием Национальной платежной системы РК на территории ЕАЭС возникнет «пятый элемент» устойчивости, который тоже будет бороться за свою долю рынка, играя важную функ­цию, связанную с обеспечением экономической безопас­ности как внутреннего, так и регионального рынка.

Как отмечает министр Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков, сегодня на повестке и в работе ЕЭК находится немало важных вопросов, связанных в том чис­ле с формированием общего финансового рынка. Свободное движение капиталов – одно из четырех ключевых приоритетных условий интеграции.

– В прошлом году на встрече глав государств в ходе Высшего совета была принята Концепция формирования общего финансового рынка на период до 2025 года. В рамках этой работы предстоит принять большое количество соглашений, решений и других документов для того, чтобы общий финансовый рынок обрел конкретные очертания. Вся эта работа в конечном итоге приведет к качеству, разнообразию и доступности современных финансовых услуг для потребителей, – считает министр ЕЭК.

НА ПУТИ К БЕЗНАЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Напомним, в январе 2019 года Советом Евразийской экономической комиссии было принято решение о начале работы по перспективным интеграционным проектам ЕАЭС, один из которых касается развития системы денежных переводов между граж­данами и организациями союза.

В частности, по проекту денежных переводов ставится задача по созданию единой удобной системы денежных переводов на банковские счета в пределах ЕАЭС в режиме реального времени. Работу в этом направлении намечено проводить в два этапа, первый из которых предусмат­ривает подключение единой платежной сис­темы к расчетно-кассовым цент­рам стран ЕАЭС с возможностью переводов денежных средств на счета всех банков, в том числе в национальных валютах (по аналогии с межбанковскими расчетами внутри страны).

На следующем этапе предполагается создание единого идентификатора банковских счетов для переводов в пользу всех банков ЕАЭС, зачисления средств на счета клиентов в режиме реального времени за счет внедрения механизмов информационного обмена, единых правил расчетов и обеспечения технологического функционала.

В числе плюсов новой системы – понятный алгоритм платежей для клиентов наряду со скоростью, низкой стоимостью услуг, полнотой и точностью суммы зачис­ления в местной валюте. Кроме того, это и независимость от международных платежных систем, а также усиление экономического взаимодействия между странами ЕАЭС в данном сегменте.

Сегодня в странах ЕАЭС, в том числе в Казахстане, принимаются активные меры по увеличению безналичных платежей, осуществляемых физическими лицами, снижению объема денежной массы в экономике. Тем не менее статистика показывает: на пути движения стран ЕАЭС и ЦА к безналичной экономике еще предстоит решить немало проблем.

По данным центральных банков, в 2018 году наибольшая доля наличности в структуре денежной массы наблюдалась в экономиках Таджикистана (79,3%), Кыргызстана (54,9%), Армении (28,8%), Узбекистана (26,5%) и России (22,4%). В Казахстане объем безналичных платежей по итогам 2019 года достиг 13,3 трлн тенге, увеличившись только за один год в 2,4 раза.

При этом доля безналичных платежей в обороте денежной массы выросла с 29,2 до 45,5%. За этот же период объем выданной наличности на территории РК с использованием платежных карт увеличился лишь на 20%, составив 15,9 трлн тенге.

Эти данные свидетельствуют не только о существенной разнице по темпам роста безналичных платежей в странах ЕАЭС и ЦА, но и серьезных диспропорциях по уровню социально-экономического, цифрового и технологического развития. Содействовать позитивным процессам выравнивания дисбалансов за счет активного инвестиционного взаимодействия стран призван Международный финансовый центр «Астана», который аккумулирует массу финансовых инструментов для реализации совместных проектов в различных областях.

Создание Национальной платежной системы РК – шаг взвешенный и продуманный. Созда­вая последней среди стран ЕАЭС собственную платежную систему, Казахстан имеет в своем распоряжении больше практи­ческого материала, чтобы выбрать наи­более оптимальный вариант ­своей сервисной системы. Сегодня этому способствует и ситуация, связанная с оздоровлением банковской сферы.

В феврале 2020-го будет завершена независимая оценка качества активов банковской системы, начатая в 2019 году. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК, оздоровление банковского сектора будет продолжено посредством создания адекватного запаса провизии капитала на рыночных условиях без использования бюджетных средств. В банковской системе РК будут проведены комплексная проверка и независимая оценка состояния 14 банков, занимающих 87% всех активов. До конца июля текущего года совместно с компанией Oliver Wyman будет завершена адаптация методологии Европейского центрального банка.

– Для обеспечения стабильности финансового сектора на системной основе с 2020 года намечено внедрить риск-ориентированный надзор в банковском и страховом секторах. Эта мера будет усилена макропруденциальным регулированием, проводимым совместно агентством и Нацбанком в рамках Совета по финансовой стабильности, – отмечает глава агентства Мадина Абылкасымова.

Возвращаясь к теме отечест­венной платежной системы, следует отметить, что ее задача ­состоит не столько в конкуренции с зарубежными платежными мас­тодонтами Visa или MasterCard, сколько в эффективном взаимодействии с ними в пользу страны. И в этом смысле логичны мнения о том, что развивать НПС РК нужно вне зависимости от потенциальной рентабельности, поскольку это не коммерческий проект, а гарантированная система бесперебойного функционирования «электронного тенге».