Картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины (Версия "О")" была продана на аукционе Christie's за рекордные $179 млн. Об этом сообщается на сайте
аукционного дома, передает Kazpravda.kz.
Оценочная стоимость полотна составляла $140 млн, однако несколько претендентов, делавших ставки по телефону, подняли цену до $160 млн. Итоговая цена, включающая комиссионные аукционного дома Christie's (более 12%), составила $179 млн 365 тыс. Как признаются представители Christie's, картина стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо продававшимся на торгах.
Ранее самой дорогой работой из продававшихся на аукционах был триптих Френсиса Бэкона "Три наброска к портрету Люсьена Фрейда". Он был продан с аукциона Christie's за $142 млн в ноябре 2013 года.
Серию из 15 картин и многочисленных набросков "Алжирские женщины" Пикассо написал зимой 1954–1955 годов по мотивам одноименной картины Эжена Делакруа 1834 года. "Версии", озаглавленные буквами алфавита от А до О, отличаются друг от друга по композиции и цветности, однако моделью для всех картин стала вторая жена художника Жаклин Рок. В 1997 году "Алжирские женщины (Версия "О")" была продана в ходе крупного аукциона Christie's за $32 млн. До этого картина долгие годы хранилась в частной коллекции Виктора и Салли Ганц, которые купили ее у самого Пикассо $212,5 тыс.
По словам представителя Christie's Бретта Горви, финальная "Версия "О" является лучшей картиной серии.
Еще один рекорд на торгах поставила скульптура Альберто Джакометти "Указующий человек", созданная в 1947 году. Она стала самой дорогой статуей, когда-либо продававшейся на аукционе. Ее цена составила $141,3 млн.