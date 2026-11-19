Картина, написанная в 1890 году в Овер-сюр-Уаз, установила рекорд для художника и стала самым дорогим произведением, проданным на аукционе в этом сезоне, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Работа Винсента ван Гога «Цветущие каштаны» продана 18 ноября за рекордные $190,4 млн. Об этом сообщили в аукционном доме Sotheby’s.

Прежний рекорд для Ван Гога - 117,2 млн - был установлен в 2022 году на Christie’s за пейзаж из коллекции сооснователя Microsoft Пола Аллена. По данным The New York Times (NYT), с учетом инфляции «Цветущие каштаны» стали шестой самой дорогой картиной, когда-либо проданной на аукционе.

Как сообщает Agence France-Presse (AFP), немецкий издатель Самуэль Фишер купил картину в Париже в 1909 году, а его семья продала ее в 1936 году. Наследники ранее выступали против продажи: по их словам, семья рассталась с полотном только из-за финансовых потерь при нацистском режиме. Их берлинский адвокат Гуннар Шнабель требовал от Sotheby’s доказать, что картину продали по рыночной цене.

По данным The New York Times, после «марафонских переговоров» в понедельник наследники и продавцы, аргентинская семья Блакье-Арриета, заключили соглашение, условия которого не разглашаются. Во вторник Sotheby’s заявил, что между семьей Блакье-Арриета и всеми законными потомками Хедвиги и Самуэля Фишер достигнуто соглашение о продаже картины, сообщает AFP.

«Семья надеется, что значительный общественный интерес к этому делу, а также его быстрое, справедливое и законное разрешение могут послужить примером для других семей, столкнувшихся с преследованиями в эпоху нацизма», - заявил Шнабель в комментарии после продажи, пишет NYT.

В конце октября Scientific Reports писал, что небо на картине художника Винсента Ван Гога «Звездная ночь» могло быть основано на наблюдении реального расположения небесных тел на рассвете примерно 22 июля 1889 года.