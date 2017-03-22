Картины из атласных лент создает жительница Зыряновска

Рукодельница из Зыряновска Ольга Еркибаева вышивает лентами картины, сообщает yk-news.kz
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"Я случайно увидела в журнале, что можно вышивать лентами. Мне настолько понравилась эта идея, что я, недолго думая, закупила материал и решила попробовать", – поделилась воспоминаниями рукодельница.
За 8 лет женщина научилась создавать красивые. Кроме картин рукодельница мастерит украшения для волос в технике канзаши (композиции, в которые складываются "лепестки" из атласных лент), делает оригинальные шляпки на заколках.
Сначала свои работы она просто дарила своим близким. Но через некоторое время ей стали поступать заказы. Наработанный опыт позволил Ольге начать небольшой бизнес по продаже своих работ.
"Большая картина стоит 11–12 тысяч тенге. Практически вся сумма уходит на материал. Очень дорого стоят рамы, плюс нужно купить хороший материал для основы. А еще ленты, нитки и другое... При полном подсчете получается, что это творчество влетает в копеечку. Поэтому если я могу заработать себе на ленточки, то не отказываюсь", – говорит мастер.
По словам рукодельницы, на одну среднего размера работу уходит больше 20 метров лент и две – три недели.
"Каким-то непостижимым образом картины, которые я делаю на заказ, связаны с характером будущего владельца. Бывает, что вышиваешь и душа поет. А вот от нескольких работ вообще пришлось отказаться. Не могу делать и все тут! Не идет работа, руки не поднимаются. Начинаешь подробнее узнавать о человеке, для которого творишь, и понимаешь, что характер у него тяжелый. Иногда, бывало, даже портила материал-основу, а картина так и не выходила. Ведь после того как сквозь ткань продернешь ленту, на полотне остаются заметные отверстия, и перешить узор заново на том же кусочке материи уже не получится", – поделилась своими наблюдениями мастерица.
Кроме лент Ольга использует в работе органзу, нитки для вышивания, бусины, красивые пуговицы. Даже старые джинсы находят применение, если мастер берется за иголку.
У рукодельницы есть одна заветная мечта – создать картину-часы с настоящими стрелками и действующим механизмом.
"Я уже продумываю, как это сделать. Хочется, чтобы мои работы были не только красивыми, но и практичными, – сказала Ольга. – К сожалению, мне не хватает времени, чтобы создать все картины, какие хотелось бы. Но я уверена, что лучшие мои творения еще впереди".