Общество
Картины из личного архива Президента РК переданы музею в Акмолинской области
В Акмолинской области в день празднования 20-летия Астаны в областном историко-краеведческом музее состоялось торжественное открытие нового зала экспозиции "Елбасы және Тәуелсіздік" в рамках программы "Рухани жаңғыру", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

В ходе мероприятия в дар музею переданы архивные материалы, личные вещи, картины из личного архива Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаева, которые достойно пополнили фонд нового экспозиционного зала истории современного Казахстана областного музея.

В новом зале музея "Елбасы және Тәуелсіздік" для посетителей музея широко представлены жизненный путь Елбасы, архивные документы, отражающие историю становления личности, его жизненный путь от рабочего до политического деятеля, Лидера нации, признанного мировым сообществом (фотографии из личного семейного архива, макеты личных предметов и ценных подарков и т. д.).

Особое место в экспозиции зала отведено столице Великой степи – городу Астана как символу Независимости и триумфа идеи Главы государства, духовной модернизации Нации, драйвера успешного развития страны. Столица представлена как политический, экономический и культурный мегаполис, сакральный центр Казахстана.


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Реконструкция зала "Елбасы және Тәуелсіздік" проведена компанией "Казинтерекс" из Алматы под руководством известного казахстанского дизайнера, музеолога Бекмагамбета Казангапова.


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