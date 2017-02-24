​Картины, согретые солнцем

Картины этой художницы просто не могут не нравиться. Они очаровательны! Ее пейзажи наполнены солнцем, теплом и нежными чувствами. Другие работы погружают зрителя в сказочный мир, в котором живут феи и расцветают дивной красоты цветы.

Рисовать Людмила любила со школьной скамьи. Когда брала в руки карандаш или кисть, забывала обо всем.

– Я окончила художественно-графический факультет университета имени Абая, – рассказывает автор. – Мне довелось работать и инженером-конструктором, и художником-оформителем, и преподавателем в школе, выполняла частные заказы по пошиву одежды. Но я никогда не переставала заниматься своим самым любимым делом – рисованием. Живопись – это уже часть меня.

Любимая же тема художницы – природа.

– Созерцание природы наполняет человека радостью и покоем, – говорит она. – Я любуюсь небом, цветами, деревьями и на холсте искренне передаю свои чувства и эмоции. Картины получаются солнечными. Люблю фантазировать, и тогда на холсте оживает сказка.