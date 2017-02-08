Картины за паром

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Наталья Рыжкова, Караганда
Художественная летопись развития областного цент­ра в самых разных жанрах, техниках и материалах начиная с 30-х годов прошлого века и до нашего времени, от быст­рых этюдов самых первых карагандинских художников до завершенных картин известных мастеров, бесценные для истории и культурного наследия работы на следую­щий же день после официального открытия оказались под могучими потоками воды из центральной системы отоп­ления. Поздним вечером потоп, обрушившийся с технического этажа высотного дома, под которым устроен музей, обнаружил охранник и вызвал дирекцию. Поспешили и сотрудники, живущие поблизости.

– За паром от горячей воды мы не видели друг друга. Вед­рами и чем придется черпали ее с пола первого выставочного зала, снимали картины со стен, вытаскивали содержимое из затопленного хранилища… Стресс для нас и беда для музея! – вспоминает ночной кошмар директор музея Бибигуль Кудабаева.

На помощь в тот час пришли и полицейский патруль, вызванный для обнаружения виновника, и водитель марш­рутки, оказавшийся поневоле свидетелем того, как женщины выносили воду из музея, и подоспевшие позже работники районного акимата и управления культуры. Думали, что с горячим потоком не управятся до утра.

Сегодня в музее стоит влажный дух сырых стен и вздувшегося паркета, обвалившиеся потолочные плитки. На первом и втором этажах распахнуты двери помещений для просушки, отменены занятия в изостудии. В сухих «отсеках» стоят спасенные и пострадавшие картины. Испорченных произведений насчитывается не меньше полусотни. Чтобы их отреставрировать в Нацио­нальном музее им. Кастеева, из бюджета придется потратить десятки миллионов тенге. Комиссия по изучению нанесенного ущерба докумен­ты уже составила.

За 30 лет подобных потопов в разных вариациях музей изобразительного искусства пережил бессчетное количество. Не далее как прошлой весной холодной водой «окатило» выставку «Черный квадрат». Сделали очередной ремонт. Надежды музейных работников оказались тщетными.

Технический этаж коммуникаций жилого дома, экспериментально спроектированный архитектором Сергеем Сошниковым, находится над двумя этажами музея и угрожает ему каждый день неполадками водопроводной, отопительной и любой другой системы жизнеобеспечения дома. На этот раз в теплое помещение нежилого этажа проникли бомжи, взломавшие дверные замки и перегрузившие собственным весом старые трубы отопления. По утверждению директора МВК Karaganda Марата Садыкова, КСК собирался произвести трубный ремонт летом.

Какими бы подробностями не обрастал кардинальный факт, ясно одно – единственный в центральном регионе музей ИЗО давно нуждается в специально построенном здании. Изначально в 1988 году важное в культурной жизни города учреждение разместили под чужой крышей, предназначенной под магазин одежды. В первый же год начались неприятности.

– Музея, по сути дела, нет. Он служит как выставочный зал, постоянно меняя экспозиции, потому что нужно зарабатывать. В нем очень хорошая коллекция, и ее нужно показывать постоянно, как в любом нормальном музее изобразительного искусства, где есть залы с постоянными экспозициями. Здесь все иначе: выполняется функция собирания и хранения произведений. И показать всю уникальность коллекции невозможно – нет помещений. При этом сотрудники, несмотря ни на что, стараются вести научную работу, – говорит авторитетный искусствовед, первый директор Карагандинского музея ИЗО Наталья Иванина.

Глава государства называет опорой нации сохранение и развитие духовного богатства. Его составляющая – художественная культура. Понимают ли это сменяющие друг друга акимы города, депутаты? Ситуация с музеем не первый год известна управлению культуры, архивов и документации. В генплан города когда-то вписывался и художественный музей. Даже был сделан эскиз-проект архитекторами. Но дальше этого дело не пошло. Во всяком случае, вслух ни на одном совещании или отчете акимов заговорить о судьбе учреждения и деньгах, которые бесконечно тратятся на реставрацию произведений и ремонты помещений, никто не осмелился. И что дальше? Новый потоп?

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