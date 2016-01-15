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​Картофель для российских регионов
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Сейчас областные управления сельского хозяйства направляют письма во все уголки республики и РФ, в которых информируют торгующие организации о наличии излишка овощей.

По словам эксперта областной палаты предпринимателей Мурата Кабылбекова, уже есть устные договоренности с Томском и Новосибирском, осталось согласовать цену и объем. В Новосибирске, к примеру, средняя оптовая цена на картофель в пересчете составляет 55 тенге. А в пригородных хозяйствах Павлодара есть овощеводы, которые готовы продать свой картофель и по 36 тенге за килограмм.

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