​Картофель для российских регионов

Сейчас областные управления сельского хозяйства направляют письма во все уголки республики и РФ, в которых информируют торгующие организации о наличии излишка овощей.

По словам эксперта областной палаты предпринимателей Мурата Кабылбекова, уже есть устные договоренности с Томском и Новосибирском, осталось согласовать цену и объем. В Новосибирске, к примеру, средняя оптовая цена на картофель в пересчете составляет 55 тенге. А в пригородных хозяйствах Павлодара есть овощеводы, которые готовы продать свой картофель и по 36 тенге за килограмм.