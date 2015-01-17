Свежий выпуск Картофель направлен в столицу Чингиз ТАШЕНОВ

Хозяйство располагает всей необходимой техникой для работ. В прошлом году здесь было посажено и убрано 130 га картофеля и 10 га овощей. Урожайность «второго хлеба» составила 310 ц/га.

За счет собственных средств в хозяйстве планируется осуществить строительство ангара для хранения техники стоимостью 23 млн. тенге, где будут размещены ремонтные цеха, а также провести реконструкцию весового хозяйства на 8 млн. тенге. В наступившем году площадь овощных культур планируется довести до 20, а картофеля – до 150 га.