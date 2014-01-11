Картофель «по науке»

Группой независимых зарубежных экспертов в ходе выявления лучших из них для финансирования были отобраны только 12. В список рекомендованных к субсидированию со стороны государства вошли два проекта, представленные учеными Степногорска. Один из грантов победителям достался за проект коммерциализации технологий МОН РК. Он предназначен для крестьянских хозяйств и ориентирован на внедрение биотехнологии получения безвирусного элитного семенного картофеля с использованием микроклубней. Следует подчеркнуть, что это направление было поддержано Президентом Н. Назарбаевым как целесообразное в части обеспечения надежного продовольственного пояса столицы.

Проблема первичного семеноводства картофеля в Казахстане является одной из насущных при его производстве. Урожайность этого важного в нашем рационе продукта в Казахстане в два-три раза ниже, чем в европейских странах, и причиной тому является отсутствие высококачественного семенного материала. Кроме того, одним из факторов повышения урожайности картофеля является его оздоровление от вирусных инфекций, которые снижают его продуктивность. Сложившаяся ситуация вынуждает казахстанских сельхозтоваропроизводителей закупать элитный семенной материал за рубежом - в основном немецкого или голландского происхождения. Биотехнологические же методы в селекции картофеля позволят получать оздоровленный посадочный материал, а внедрение современных технологий выращивания - отойти от импорта элитного посадочного материала и наладить его производство в Акмолинской области. В ходе реализации проекта планируется разработка и внед­рение технологии массового выращивания микроклубней для последующего получения безвирусного семенного материала. А уже в следующем году будет получен конкретный результат. Это использование позволит фермерским и крестьянским хозяйствам получать высокий урожай, а значит - и прибыль.

Власти Степногорска также поддержали перспективный проект, выделив под это земельный участок. В ближайших планах группы ученых под руководством кандидата химических наук Дархана Балпанова воплощение в жизнь и других интересных проектов.

Чингиз ТАШЕНОВ,

Акмолинская область

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