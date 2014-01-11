Картофель «по науке»

Экономика

Группой независимых зарубежных экспертов в ходе выявления лучших из них для финансирования были отобраны только 12. В список рекомендованных к субсидированию со стороны государства вошли два проекта, представленные учеными Степногорска. Один из грантов победителям достался за проект коммерциализации технологий МОН РК. Он предназначен для крестьянских хозяйств и ориентирован на внедрение биотехнологии получения безвирусного элитного семенного картофеля с использованием микроклубней. Следует подчеркнуть, что это направление было поддержано Президентом Н. Назарбаевым как целесообразное в части обеспечения надежного продовольственного пояса столицы.

Проблема первичного семеноводства картофеля в Казахстане является одной из насущных при его производстве. Урожайность этого важного в нашем рационе продукта в Казахстане в два-три раза ниже, чем в европейских странах, и причиной тому является отсутствие высококачественного семенного материала. Кроме того, одним из факторов повышения урожайности картофеля является его оздоровление от вирусных инфекций, которые снижают его продуктивность. Сложившаяся ситуация вынуждает казахстанских сельхозтоваропроизводителей закупать элитный семенной материал за рубежом - в основном немецкого или голландского происхождения. Биотехнологические же методы в селекции картофеля позволят получать оздоровленный посадочный материал, а внедрение современных технологий выращивания - отойти от импорта элитного посадочного материала и наладить его производство в Акмолинской области. В ходе реализации проекта планируется разработка и внед­рение технологии массового выращивания микроклубней для последующего получения безвирусного семенного материала. А уже в следующем году будет получен конкретный результат. Это использование позволит фермерским и крестьянским хозяйствам получать высокий урожай, а значит - и прибыль.

Власти Степногорска также поддержали перспективный проект, выделив под это земельный участок. В ближайших планах группы ученых под руководством кандидата химических наук Дархана Балпанова воплощение в жизнь и других интересных проектов.

Чингиз ТАШЕНОВ,
Акмолинская область
?

 

Популярное

Все
Агросектор наращивает объемы производства
Более 32 тыс. казахстанцев получат газ в этом году
Инфляция идет на спад
С учетом реальных потребностей граждан
Профессионализм, преданность делу и милосердие
Показатель зрелости общества
Формируется новая модель поведения госслужащих
Кому отдать свои сердца?
Первые выпускники классов «Жас сақшы» получили сертификаты
«Папье» царство
Когда доктор становится блогером
В Астане состоялась презентация книг «Елшіл жол» и «Байып»
Равное участие – сильная семья
Самый действенный метод воспитания
Он хирург и даже нейро...
Бибигуль Жексенбай приняла участие в обсуждении вопросов поддержки пострадавших от ядерных испытаний
Капли под контролем
Повышая доступность и качество медицинской помощи
Чужой беды не бывает
Должников пора призвать к ответу
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Новые села на карте газоснабжения
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
В Алматы представили роботакси
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
В село Ключи пришла вода
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
Новый центр для китайского бизнеса открылся в Астане
ШОС: эволюция и трансформация за 25 лет
Синоптики предупредили о сильной жаре в ряде регионов Казахстана
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской

Читайте также

В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и…
Шесть тонн свежих огурцов возвратили в РФ из-за несоблюдени…
Мировой производитель дождевальных машин локализует произво…
Свыше 300 предпринимателей из районов проконсультировали фр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]