Карты Google заработали в офлайн-режиме

Google запустил в своем картографическом сервисе Maps офлайн-режим для просмотра карт, навигации и поиска. Об этом говорится в блоге компании, передает Kazpravda.kz.
Как сообщается, на Google Maps без подключения к Интернету можно посмотреть детальную карту нужной местности, проложить маршрут, а также найти адрес, например, ресторана или магазина.
Для того чтобы карты работали в офлайн-режиме, нужно предварительно загрузить их на телефон, скачав схему конкретного города. В целях экономии памяти устройства отметки на картах не будут отображать фотографии места – доступны только название, рейтинг (количество звездочек), режим работы и телефон организации.
Время до пункта назначения будет рассчитываться приблизительно, исходя из накопленных данных о пробках. Если на устройстве есть скачанные карты, сервис автоматически перейдет в офлайн-режим, когда это необходимо. Как только связь снова станет стабильной, система самостоятельно подгрузит актуальные данные, включая информацию о загруженности дорог и прогноз пробок. В режиме офлайн пока недоступна пешеходная навигация. Компания планирует расширить список функций в будущем.
Ранее функции офлайнового доступа присутствовали в сервисах Here фирмы Nokia и Maps.me компании Mail.Ru. Однако первый сервис бесплатно предлагался только на Windows-смартфонах, которые занимают всего около 10 процентов российского рынка, а карты Maps.me обладают меньшей функциональностью, в частности не учитывают пробки в режиме офлайн.
Google Maps ежемесячно пользуются более миллиарда человек по всему миру. В сервисе доступны карты около 200 стран.