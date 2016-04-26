Карты торговых центров Астаны стали доступны онлайн на 2gis.kz
Карты торговых центров Астаны стали доступны онлайн на 2gis.kz, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Подробные планы торговых центров столицы появились в онлайн-версии 2ГИС. Городской информационный сервис теперь показывает на карте этажи ТЦ – на них можно найти магазины, кафе, гардеробы, банкоматы, парковки и другие объекты инфраструктуры.
"Основная задача 2ГИC – помогать жителям ориентироваться в городе, находить организации и места. Теперь сервис решает эти задачи даже внутри крупных торговых комплексов. Сейчас карты этажей доступны для трех торговых центров Астаны, со временем их список будет расширяться – мы открыты к сотрудничеству", – отметил директор 2ГИC в Астане Андрей Судаков.
Столица Казахстана стала первым городом республики с поэтажными планами ТЦ на 2gis.kz. В будущем карты торговых центров Астаны станут доступны и в мобильных приложениях 2ГИС.
Сегодня городской информационный сервис с картой Астаны содержит справочную информацию о 21,5 тыс. организаций. Ежемесячная аудитория 2ГИС превышает 300 тыс. пользователей. Сервис бесплатен и доступен в Интернете на 2gis.kz, а также в виде приложений для мобильных устройств (iOS, Android, WindowsPhone) и компьютеров, ноутбуков на Windows.
2ГИС является международным сервисом, сегодня он представлен в девяти странах. В Астане проект развивается с августа 2015 года.
Помимо Астаны 2ГИС охватывает еще шесть городов Казахстана: Алматы, Караганду (с Темиртау), Усть-Каменогорск и Павлодар (с Аксу).