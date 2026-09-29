Карты в TikTok: незаконный игорный бизнес организовали в области Жетісу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При координации прокуратуры области Жетісу пресечена незаконная деятельность четырех лиц, организовавших азартные игры с целью получения незаконного дохода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

В ходе досудебного расследования было установлено, что четверо жителей области, один из которых на момент совершения уголовного правонарушения являлся несовершеннолетним, посредством социальной сети TikTok организовывали в прямых эфирах незаконные карточные игры.

В результате противоправной деятельности ими получен незаконный доход в размере 95 млн теңге.

«По итогам судебного рассмотрения указанные лица признаны виновными по части 3 статьи 307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса) и приговорены к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества (приговор не вступил в законную силу)», – сказано в информации.

Там же добавили, что прокуратура области Жетісу продолжает работу по выявлению и пресечению незаконной деятельности, связанной с организацией азартных игр, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и социальных сетей.