«Карусель» на 100 буренок

Сельское хозяйство
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В районе им. Магжана Жумабаева сделан новый шаг в развитии молочного животноводства. Здесь состоялся ввод в строй первой очереди мегафермы ТОО «СК Агро-2050» – крупного комплекса на 12 тыс. голов КРС.

Фото акимата СКО

Главной особенностью нового животноводческого предприятия стала высокотехнологичная и пока единственная в Казахстане и странах Центральной Азии доильная система типа «карусель» немецкого бренда GEA Westfalia. Установка рассчитана на одновременное обслуживание ста коров и позволяет организовать процесс дойки с максимальной эффективностью и соблюдением современных стандартов качества.

Мегаферма строится как комп­лекс полного цикла, где все произ­водственные процессы – от содержания животных до получения молока – будут организованы с применением передовых технологий. Объем инвестиций в проект составит около 30 млрд тенге. После выхода предприятия на проектную мощность намечено создать более 120 постоянных рабочих мест.

Для формирования высокопродуктивного стада уже началась поставка племенного скота. С начала года из Германии авиационным транспортом доставлено более 550 голов. До конца года плани­руется дополнительно завезти еще 660 животных из европейских стран.

Развитие современных молочно-товарных ферм – одно из приоритетных направлений государственной поддерж­ки отечественного АПК. Опыт Северо-Казахстанской­ области в создании умных молочных предприятий сегодня становится примером для других регио­нов республики.

В настоящее время в области действуют­ 118 молочно-товарных ферм, более 50 из них работают в формате современных высокотехнологичных комплексов. Всего в рамках программы развития молочного животноводства в регионе воплощаются­ 44 инвестиционных проекта общей стои­мостью 144,5 млрд тенге.

Новая мегаферма ТОО «СК Агро-2050» призвана стать одним из флагманов отрасли, объединив крупные масштабы производства и современные технологии.

#СКО #сельское хозяйство #животноводство

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