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​Касается каждого

Зиябек Кабульдинов, директор ОФ «Согласие народов»

В этот раз Послание народу Казахстана посвящено Третьей модернизации Казахстана, основанной на развитии цифровых технологий, минимизации вмешательства исполнительной власти в частный бизнес, всемерной поддержке бизнеса, социальной сферы, сельского хозяйства, образования и здравоохранения.

За четверть века нам удалось построить новое государство, войти в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира и возвести «столицу третьего тысячелетия», где рождаются только мирные инициативы. Однако зримые достижения страны – не повод останавливаться на достигнутом или замедлять ход развития. Теперь перед нами стоит новая цель – к 2050 году войти в число 30 самых передовых стран мира, поэтому Глава государства акцентирует наше внимание на особой роли науки и образования, повышении финансовой, правовой грамотности казахстанцев, воспитании патриотизма. Без всего этого невозможна модернизация.

Как педагога, меня особенно волнует проблема дефицита квалифицированных кадров в этой области. Считаю, что особенно остро этот вопрос стоит в Астане, численность жителей которой за последние 20 лет выросла почти в 4 раза. Но до сих пор здесь нет профильного вуза по подготовке педагогических кадров. Актуален и вопрос поэтапного перехода на трехъязычное образование.

Все поставленные в Послании задачи касаются каждого из нас, и для их скорейшей реализации мы должны объединить усилия и внести посильный вклад в дело процветания нашей Родины. Переломный момент нашей истории требует от общест­ва полной отдачи, только так можно добиться улучшения жизни простых граждан, уважения к государственным институтам, непримиримости в борьбе с коррупцией.

Уверен, поставленные в Послании задачи по плечу нашему полиэтничному народу, объединенному идеями толерантности, трудолюбия и доброты. 

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