Касается каждого

Мы всегда поддерживаем реформы, направленные на рост производства, а значит, стабильное развитие страны, и уверены, что задача, поставленная Президентом по увеличению производительности труда в два раза в ближайшее десятилетие, выполнима. Приложим для ее выполнения все усилия. Ведь, как сказал Елбасы, «в этом году объемы производства металлургической промышленности, несмотря на сложную ситуацию на мировых рынках, выросли сразу на 15%». И в этом есть наш вклад.

Очень важно, что Президент Казахстана призвал молодежь активно осваивать рабочие специальности. Это правильно, ведь нам нужно поднимать престиж рабочих профессий. Я уже 17 лет работаю в основном цехе глиноземного производства и передаю свой опыт студентам-практикантам. Очень здорово, что теперь у многих молодых людей появится возможность получить бесплатное профтехническое образование. Это позволит создать базу для подготовки профессионалов – людей труда.

Вчитываясь в Послание, я в очередной раз убеждаюсь в реальности программ Нурсултана Абишевича и в глубоком понимании Главой государства интересов простых казахстанцев. Елбасы разъясняет каждому человеку механизм построения будущего нашей страны и его личные перспективы, которые достижимы благодаря достойному образованию и самоотверженной работе.

Считаю, что для успешного свершения любых важных дел должен быть ориентир. В данном Послании такие цели обозначены во всех направлениях экономики, политики и социальной сфере, к тому же они ясны и аргументированны. Президент ставит перед нами непростые задачи, но наш сплоченный народ под мудрым руководством Елбасы сможет их выполнить.