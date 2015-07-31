Касается всех и каждого

Ученые научно-исследовательских учреждений, представители экспертного сообщества были единодушны в том, что пять институциональных реформ, выдвинутые Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, дали старт новому этапу государственного строительства. Эффективная реализация этих реформ, констатировали участники встречи, возможна только при активной поддержке всех слоев общества, вовлечении в этот процесс ученых, экономистов, тружеников города и села – всего населения страны.
Открывая встречу, руководитель представительства КИСИ в Алматы Мадина Нургалиева подчеркнула, что экспертное сообщество призвано активно моделировать и конструировать работу так, чтобы все обозначенные шаги и реформы были восприняты населением, как самое ответственное дело, направленное на процветание своей семьи и своей страны. Главные научные сотрудники КИСИ Леся Каратаева и Ирина Черных посвятили свои выступления вопросам эффективного продвижения идеи «Мәңгілік Ел» в информационном пространстве и основным механизмам формирования гражданской нации. Своими предложениями и рекомендациями по формированию гражданской общности в Казахстане поделилась главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Валентина Курганская.
В ходе дискуссии рассмотрены проблемы совершенствования государственного строительства, а также развития различных отраслей экономики и использования в этом направлении возможностей Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий». Выработаны рекомендации по эффективной реализации реформ, которые будут направлены местным органам власти.