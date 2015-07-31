Касается всех и каждого Свежий выпуск 417 Вадим МАХИН

Ученые научно-исследовательских учреждений, представители экспертного сообщества были единодушны в том, что пять институциональных реформ, выдвинутые Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, дали старт новому этапу государственного строительства. Эффективная реализация этих реформ, констатировали участники встречи, возможна только при активной поддерж­ке всех слоев общества, вовлечении в этот процесс ученых, экономистов, тружеников города и села – всего населения страны.

Открывая встречу, руководитель представительства КИСИ в Алматы Мадина Нургалиева подчеркнула, что экспертное сообщество призвано активно моделировать и конструировать работу так, чтобы все обозначенные шаги и реформы были восприняты населением, как самое ответственное дело, направленное на процветание своей семьи и своей страны. Главные научные сотрудники КИСИ Леся Каратаева и Ирина Черных посвятили свои выступления вопросам эффективного продвижения идеи «Мәңгілік Ел» в информационном пространстве и основным механизмам формирования гражданской нации. Своими предложениями и рекомендациями по формированию гражданской общности в Казахстане поделилась главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Валентина Курганская.

В ходе дискуссии рассмотрены проблемы совершенствования государственного строительства, а также развития различных отраслей экономики и использования в этом направлении возможностей Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий». Выработаны рекомендации по эффективной реализации реформ, которые будут направлены местным органам власти.



