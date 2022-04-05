В Вооруженных силах Республики Казахстан продолжается контрольная проверка войск по завершении зимнего периода обучения.

Подразделения в течение апреля текущего года совершат переброску на боевой технике своим ходом, железнодорожным транспортом на полигоны, где выполнят практические учебно-боевые задачи.

Войска регионального командования «Запад» в рамках контрольной проверки осуществляют переброску сил и средств на полигоны в Мангыстауской области.

На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночных условиях. Будут оценены слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих, а также умения командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.

Проверке подвергнутся все соединения и части Вооруженных сил, а также органы военного управления.

Передвижение военной техники, перемещение личного состава связано с процессом боевой подготовки войск. Мероприятия боевой учебы проводятся в плановом порядке.

Министерство обороны Республики Казахстан просит доверять только официальной информации, публикуемой на информационных ресурсах ведомства.

Как сообщалось ранее, контрольная проверка войск в Вооруженных силах Республики Казахстан началась 4 апреля 2022 года: https://www.gov.kz/memleket/entities/mod/press/news/details/350234?lang=ru.

«В Вооруженных силах Казахстана началась контрольная проверка

Проверка войск проводится по завершении зимнего периода обучения. В этом году в рамках реализации задач Президента страны Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеготовности армии мероприятие проходит в новом формате.

Согласно плану Генерального штаба соединения и воинские части подняты по учебной тревоге.

Подразделения совершают переброску на боевой технике своим ходом, железнодорожным транспортом на полигоны, где выполнят практические учебно-боевые задачи.

На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночных условиях. Будут оценены слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих, а также умения командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.

Проверке подвергнутся все соединения и части Вооруженных сил, а также органы военного управления».