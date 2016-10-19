​KASE меняет бренд и стратегию

Казахстанская фондовая биржа уже 23 года считается ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе и единственной в Казахстане, осуществляющей свою деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов рынка РЕПО, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций международных финансовых институтов, а также производных инструментов.

– В новой стратегии мы определили следующие направления: развитие биржевого рынка, повышение нашей клиентоориентированности, эффективности и конкурентоспособности биржевого бизнеса, – отметила в ходе пресс-конференции председатель правления KASE Алина Алдаберген. – Мы определили, что нам необходимо продолжать работу по привлечению новых эмитентов на фондовый рынок, расширению инвесторской базы, развитию валютного рынка и клиринговой деятельности. То есть сейчас функционал определенных рынков, например валютного, переходит к новым системам управления рисками, введению маржевых взносов, допуска дополнительных участников, переговоры о которых мы ведем в настоящее время. Национальным банком рассматриваются вопросы о расширении допуска институцио­нальных инвесторов на фондовый рынок и принятии мер по привлечению розничных инвесторов.

Проще говоря, биржа встала на путь либерализации листинговой политики, что позволит большему кругу предприятий и организаций получить входной билет на KASE. Также будут предоставлены новые возможности и более интересные инструменты для инвесторов, в том числе и частных держателей акций и ценных бумаг. При этом новые подходы к информированию населения о биржевых процессах должны привести к тому, что сама деятельность биржи станет понятна не только финансистам, но и обычным казахстанцам.

KASE существенно упростила требования листинга и снизила комиссии для отечественных компаний. Теперь на биржу открывается дорога и для среднего бизнеса. Это, с одной стороны, приведет к росту числа прозрачных компаний, а с другой – предприятия получат дополнительную возможность к привлечению некредитного капитала.

Биржа обновила не только стратегию, но и свой бренд. Его ключевой посыл: опыт прошлого – это сила, формирующая будущее.