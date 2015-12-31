​Кашгарская Одиссея

576
Аида АХМЕТОВА

Авторы этой документальной картины Виталий Дворецкий и Олег Белов рассказали, как проходило повторение китайской части самого известного путешествия Чокана Валиханова, 180-летие со дня рождения которого широко отмечалось в 2015 году. Премьера фильма стала своеобразным финальным аккордом в череде событий, посвященных юбилею.

– В наше время в Кашгар можно долететь на самолете, приехать на поезде, но мы выбрали самый сложный путь – через горы Тянь-Шаня, – говорит руководитель Валихановской экспедиции Маулен Есимханов. – Наша цель – повторение всех марш­рутов Чокана, а путешествие в Кашгарию – главная часть проекта. До этого мы повторили маршруты Валиханова в Казахстане, Кыргызстане, побывали в Омске, Кульдже. Но именно Кашгар, куда Чокан в 1858 году проник под видом купца семипалатинского каравана, стал главным городом в его судьбе. Он мог принести ему и смерть, и мировую славу. Благодаря интуиции и счастливым обстоятельствам ему удалось собрать исчерпывающие сведения о Кашгаре, которые не потеряли своей актуальности и сегодня.

– Мы посетили места, в которых бывал Чокан, а также музеи и исторические памятники, среди них – мечеть Идках, мавзолеи Апак Кажи, Юсуфа Баласагунского, Махмуда аль Кашгари, – рассказал режиссер и автор сценария Олег Белов. – Мы смогли выехать в соседний город Артуш, где расположен мавзолей Сатука Бограхана, и завершили свою программу у древнего буддийского храма в пустыне Такла-Макан. Кашгар – самый удаленный от Пекина город Поднебесной. Не случайно его называют самым некитайским городом Китая. Всем есть чему поучиться у кашгарцев. Благодаря использованию электротранспорта в их городе нет смога, они берегут каждое дерево и умеют выращивать обильные урожаи в пустынной зоне, бережно сохраняют свои исторические памятники, успешно привлекают туристов.

– Я объездил около 60 стран, но Кашгар – это мечта для любого путешественника, – признался режиссер и оператор фильма Виталий Дворецкий. – Представьте огромную пустыню Такла-Макан, которая по размерам больше Алматинской и Жамбылской областей вместе взятых. И это пространство окружено горами высотой более 7 тысяч метров. Здесь настоящий центр мира – недоступный и непостижимый. Наш путь проходил через два высокогорных перевала – Долон (3 038 м) и Торугарт (3 752 м). У уйгуров, основных жителей этого района, выработалось умение выживать в экстремальных условиях. Особый характер жителей этого района описывал в своих трудах Чокан. Постарались передать его и мы в своем фильме. В ближайшее время состоится показ «Кашгарской Одиссеи» на областном алматинском канале «Жетысу», мы также начали переговоры с республиканскими телевещателями.

Популярное

Все
Снижена административная нагрузка
В Туркестане проводили первую команду новобранцев
Digital – путь соискателя
Школа искусств открылась в селе
Смысловой каркас новой общественной этики
Условия диктует цифровая эпоха
Исполнились заветные желания
«Таза Қазақстан» продвигает идею созидательного патриотизма
Встречи с личным составом
Digital Nauryz
Баурсак-пати для горожан
Уверенный шаг в будущее
Встречают праздник добрыми делами
Юрта в стиле туаль де жуи
Праздник, который всегда с тобой
Как и где по одежке встречали
И юридический регулятор, и документ стратегического планирования
Национальный костюм – отражение истории и самобытности народа
Код Наурыза
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Весна начинается с рукопожатия
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

