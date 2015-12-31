Авторы этой документальной картины Виталий Дворецкий и Олег Белов рассказали, как проходило повторение китайской части самого известного путешествия Чокана Валиханова, 180-летие со дня рождения которого широко отмечалось в 2015 году. Премьера фильма стала своеобразным финальным аккордом в череде событий, посвященных юбилею.

– В наше время в Кашгар можно долететь на самолете, приехать на поезде, но мы выбрали самый сложный путь – через горы Тянь-Шаня, – говорит руководитель Валихановской экспедиции Маулен Есимханов. – Наша цель – повторение всех марш­рутов Чокана, а путешествие в Кашгарию – главная часть проекта. До этого мы повторили маршруты Валиханова в Казахстане, Кыргызстане, побывали в Омске, Кульдже. Но именно Кашгар, куда Чокан в 1858 году проник под видом купца семипалатинского каравана, стал главным городом в его судьбе. Он мог принести ему и смерть, и мировую славу. Благодаря интуиции и счастливым обстоятельствам ему удалось собрать исчерпывающие сведения о Кашгаре, которые не потеряли своей актуальности и сегодня.

– Мы посетили места, в которых бывал Чокан, а также музеи и исторические памятники, среди них – мечеть Идках, мавзолеи Апак Кажи, Юсуфа Баласагунского, Махмуда аль Кашгари, – рассказал режиссер и автор сценария Олег Белов. – Мы смогли выехать в соседний город Артуш, где расположен мавзолей Сатука Бограхана, и завершили свою программу у древнего буддийского храма в пустыне Такла-Макан. Кашгар – самый удаленный от Пекина город Поднебесной. Не случайно его называют самым некитайским городом Китая. Всем есть чему поучиться у кашгарцев. Благодаря использованию электротранспорта в их городе нет смога, они берегут каждое дерево и умеют выращивать обильные урожаи в пустынной зоне, бережно сохраняют свои исторические памятники, успешно привлекают туристов.

– Я объездил около 60 стран, но Кашгар – это мечта для любого путешественника, – признался режиссер и оператор фильма Виталий Дворецкий. – Представьте огромную пустыню Такла-Макан, которая по размерам больше Алматинской и Жамбылской областей вместе взятых. И это пространство окружено горами высотой более 7 тысяч метров. Здесь настоящий центр мира – недоступный и непостижимый. Наш путь проходил через два высокогорных перевала – Долон (3 038 м) и Торугарт (3 752 м). У уйгуров, основных жителей этого района, выработалось умение выживать в экстремальных условиях. Особый характер жителей этого района описывал в своих трудах Чокан. Постарались передать его и мы в своем фильме. В ближайшее время состоится показ «Кашгарской Одиссеи» на областном алматинском канале «Жетысу», мы также начали переговоры с республиканскими телевещателями.