Kaspi - лидер по росту депозитов среди всех банков

По данным Национального банка, в апреле общий объем депозитов населения в банках сократился на 32,8 млрд тенге. Среди десяти крупнейших банков только три показали положительную динамику вкладов в апреле.



Апрель Март Рост 1



АО "KASPI BANK"



1618,9



1544,1



74,8



2



АО "Жилстройсбербанк Казахстана"



887,4



877,7



9,7



3



АО "Ситибанк Казахстан"



7,0



6,4



0,6



4



АО "Евразийский Банк"



430,7



434,4



-3,7



5



АО "АТФБанк"



335,9



344,4



-8,5



6



АО "Банк ЦентрКредит"



571,5



587,2



-15,7



7



ДБ АО "Сбербанк"



798,7



817,4



-18,7



8



АО "Jysan Bank"



446,0



465,4



-19,4



9



АО "ForteBank"



542,0



568,9



-27,0



10



АО "Народный Банк Казахстана"



3455,1



3493,8



-38,7





Первое место с большим отрывом занял Kaspi с ростом депозитов населения сразу на 74,8 млрд тенге. На конец апреля общий объем вкладов физических лиц в Kaspi превысил 1,6 триллиона тенге. Апрельские показатели Kaspi частично компенсировали спад по банковскому сектору в целом.Михаил Ломтадзе, глава Kaspi.kz, прокомментировал:«Спасибо каждому любимому клиенту, что вы с нами! С помощью нашего мобильного приложения и самых современных технологий все продукты и сервисы Kaspi.kz доступны онлайн, не выходя из дома. Открыть Kaspi Депозит можно прямо в мобильном приложении с минимальной суммой всего 1000 тенге. Пополнять депозит можно без комиссий через любой Kaspi Банкомат и Терминал по всей стране».В тройку банков с ростом депозитов также вошли Жилстройсбербанк и Ситибанк с символическим ростом. Остальные банки из ТОП-10 зафиксировали существенный отток вкладов за месяц.