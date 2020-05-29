Общество
Kaspi - лидер по росту депозитов среди всех банков
|Апрель
|Март
|Рост
| 1
| АО "KASPI BANK"
| 1618,9
| 1544,1
| 74,8
| 2
| АО "Жилстройсбербанк Казахстана"
| 887,4
| 877,7
| 9,7
| 3
| АО "Ситибанк Казахстан"
| 7,0
| 6,4
| 0,6
| 4
| АО "Евразийский Банк"
| 430,7
| 434,4
| -3,7
| 5
| АО "АТФБанк"
| 335,9
| 344,4
| -8,5
| 6
| АО "Банк ЦентрКредит"
| 571,5
| 587,2
| -15,7
| 7
| ДБ АО "Сбербанк"
| 798,7
| 817,4
| -18,7
| 8
| АО "Jysan Bank"
| 446,0
| 465,4
| -19,4
| 9
| АО "ForteBank"
| 542,0
| 568,9
| -27,0
| 10
| АО "Народный Банк Казахстана"
| 3455,1
| 3493,8
| -38,7