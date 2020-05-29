Общество
Kaspi - лидер по росту депозитов среди всех банков
По данным Национального банка, в апреле общий объем депозитов населения в банках сократился на 32,8 млрд тенге. Среди десяти крупнейших банков только три показали положительную динамику вкладов в апреле. 

Первое место с большим отрывом занял Kaspi с ростом депозитов населения сразу на 74,8 млрд тенге. На конец апреля общий объем вкладов физических лиц в Kaspi превысил 1,6 триллиона тенге. Апрельские показатели Kaspi частично компенсировали спад по банковскому сектору в целом.

Михаил Ломтадзе, глава Kaspi.kz, прокомментировал:
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В тройку банков с ростом депозитов также вошли Жилстройсбербанк и Ситибанк с символическим ростом. Остальные банки из ТОП-10 зафиксировали существенный отток вкладов за месяц.

Депозиты населения в ТОП-10 банков, млрд тенге
Апрель       Март         Рост    
1

 АО "KASPI BANK"

 1618,9

 1544,1

 74,8
2

 АО "Жилстройсбербанк Казахстана"   

 887,4

 877,7

 9,7
3

 АО "Ситибанк Казахстан"

 7,0

 6,4

 0,6
4

 АО "Евразийский Банк"

 430,7

 434,4

 -3,7
5

 АО "АТФБанк"

 335,9

 344,4

 -8,5
6

 АО "Банк ЦентрКредит"

 571,5

 587,2

 -15,7
7

 ДБ АО "Сбербанк"

 798,7

 817,4

 -18,7
8

 АО "Jysan Bank"

 446,0

 465,4

 -19,4
9

 АО "ForteBank"

 542,0

 568,9

 -27,0
10

 АО "Народный Банк Казахстана"

 3455,1

 3493,8

 -38,7

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