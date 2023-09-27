Kaspi.kz- интернет-магазин №1 в Казахстане

Kaspi.kz в шестой раз занял первое место в ренкинге крупнейших торговых интернет-площадок в Казахстане: TOP KZ Retail E-Commerce 2023

Иллюстрация: kaspi.kz

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:

«Мы гордимся, что Kaspi.kz – технологическая и инновационная компания, которая полностью создана в Казахстане. Предоставляя онлайн сервисы мирового уровня, мы стремимся улучшить жизнь наших любимых клиентов. А наши сервисы для бизнеса помогают казахстанским предпринимателям расти, развиваться и создавать рабочие места. Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру за то, что вы с нами»!

Ренкинг TOP KZ Retail E-Commerce ежегодно составляют деловой журнал Forbes Kazakhstan совместно с международной консалтинговой компанией Baker Tilly Kazakhstan. Авторы оценивают казахстанские интернет компании по объему выручки от онлайн-продаж.