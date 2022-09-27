Здравоохранение , Технологии
Kaspi.kz, Минздрав и Минцифры запустили сервис получения справок

Kaspi.kz совместно с Министерством цифровизации и Министерством здравоохранения запустили новый сервис. Теперь прямо в приложении Kaspi.kz всего за несколько минут можно получать следующие справки, которые требуются при поступлении на работу или учебу, при получении водительских прав или получении виз:

- о состоянии или несостоянии на диспансерном учете больных туберкулезом - из Центра фтизиопульмонологии «Фтизиатрия»;

- о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) больных - из Центра психического здоровья;

- о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) наркологических больных - из Центра психического здоровья «Наркология».

«Мы продолжаем расширять доступ казахстанцев к государственным услугам через суперприложение Kaspi.kz. Совместно с Министерством цифрового развития и Министерством здравоохранения мы запустили еще один классный сервис. Нашим любимым клиентам больше не нужно тратить время на сбор справок. Теперь их можно получить онлайн прямо в суперприложении Kaspi.kz. Это еще один успешный пример, как государство и бизнес объединяют усилия, чтобы упростить казахстанцам решение повседневных задач», - отметил сооснователь и глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

«Популярный среди казахстанцев сервис Kaspi.kz совершенствуется и пополняется большим количеством документов, чтобы граждане могли пользоваться всеми преимуществами цифровых технологий. Помните, как раньше при устройстве на работу или для получения прав, нужно было объезжать 3 инстанции, собирать справки из псих-, нарко-, туберкулезного центров? Теперь же это все можно получить в пару кликов в приложении Egov mobile. Мы, как и говорили ранее, для удобства получателей делимся с другими безопасными сервисами. Сегодня эти сведения доступны на Kaspi.kz. Мы продолжим плодотворное сотрудничество с крупнейшими финансовыми институтами и ведущими технологическими странами для более комфортного использования и получения госуслуг», - прокомментировал министр цифрового развития Багдат Мусин.

«Министерство здравоохранения Республики Казахстан расширяет способы предоставления необходимых сведений о состоянии здоровья граждан через различные платформы. Мы готовы и в дальнейшем расширять перечень сведений и платформ для предоставлений информации гражданам. И запуск на данной платформе является одним из этапов предоставления сведений гражданам. Мы реализуем права граждан на доступ к своим медицинским данным», - заверил вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаев.

Полученные справки будут доступны в приложении Kaspi.kz в разделе «Госуслуги/Цифровые документы». Справки можно посмотреть, скачать или отправить нужному адресату по электронной почте или через мессенджер. 

Суперприложением Kaspi.kz пользуются более 12 миллионов казахстанцев ежемесячно. Через раздел «Госуслуги» казахстанцы получают доступ к своим цифровым документам, переоформляют автомобили, получают пособия, уплачивают налоги, меняют водительские права и регистрируют бизнес.

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