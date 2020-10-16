Экономика
Kaspi.kz объявила об успешном проведении IPO
Крупнейшая казахстанская инновационная компания Kaspi.kz объявила об успешном проведении IPO на London Stock Exchange (LSE) и Astana International Exchange (AIX).

Начальная цена предложения была установлена на уровне $33,75 за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), что соответствует рыночной капитализации компании $6.5 миллиардов. По результатам первого дня торгов на London Stock Exchange, стоимость Kaspi.kz выросла на более 20%.

Михаил Ломтадзе, председатель правления и соучредитель Kaspi.kz прокомментировал:

«Мы рады, что убедили самые престижные и крупнейшие инвестиционные компании мира в инвестиционной привлекательности Казахстана и Kaspi.kz. Наше успешное IPO позволяет поставить Казахстан на мировую карту инноваций и дает возможность крупнейшим мировым инвесторам принять участие в стремительной цифровой трансформации нашей страны. В соответствии с нашей миссией улучшать жизнь любимым клиентам, мы и дальше будем развивать самое популярное в стране супер-приложение Kaspi.kz, и приносить еще больше пользы нашим клиентам, партнерам и Казахстану».

Вячеслав Ким, председатель совета директоров и соучредитель Kaspi.kz подчеркнул:

«История Kaspi.kz создавалась более десяти лет. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить каждого члена нашей преданной и невероятно талантливой команды за ключевую роль, которую они сыграли в успехе компании. С самого начала мы были в авангарде цифровизации страны. В Казахстане государство создает и предоставляет все благоприятные возможности для развития инновационного предпринимательства. Именно благодаря этому у нас рождаются такие инновационные и технологические компании, как Kaspi.kz. Мы верим, что наше успешное IPO поднимает на новый уровень инвестиционную привлекательность Казахстана и даст возможность другим казахстанским компаниям выйти на мировые рынки капитала».

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам. В центре наших инноваций находится единственное в своем роде и самое популярное в стране мобильное супер-приложение Kaspi.kz, которым пользуется более 8 миллионов казахстанцев. С помощью супер-приложения Kaspi.kz наши клиенты делают платежи и переводы, управляют личными финансами и совершают выгодные покупки онлайн c доставкой. Каждый из почти 10 000 сотрудников Kaspi.kz ежедневно прикладывает все усилия, чтобы улучшать жизнь нашим любимым клиентам и постоянно удивлять нашими инновациями.


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