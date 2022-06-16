Общество
Kaspi.kz стал абсолютным лидером в рейтинге банков Казахстана

Kaspi стал №1 в рейтинге банков Казахстана, подготовленном международной консалтинговой компанией Baker Tilly Qazaqstan Advisory совместно с деловым журналом Forbes Kazakhstan, сообщает Kazpravda.kz.

«В Kaspi.kz работает потрясающая профессиональная команда, которая каждый день создает уникальный инновационный сервис для наших любимых клиентов и партнеров. С помощью нашего приложения Kaspi.kz, казахстанцы могут делать выгодные покупки с доставкой на дом, мгновенно переводить деньги родным и близким, пользоваться государственными услугами онлайн, покупать авиа и ж/д билеты, совершать платежи без комиссий и управлять своими личными финансами. С помощью приложения Kaspi Pay казахстанские предприниматели принимают оплату с Kaspi QR, увеличивают продажи и развивают свой бизнес. Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру, что вы с нами!» - прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Авторы рейтинга оценили все казахстанские банки по 12 показателям в категориях: «Стабильность», «Эффективность», «Рентабельность», и «Оценка рейтинговых агентств».

Kaspi.kz стал абсолютным лидером по общему количеству баллов.

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