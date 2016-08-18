​Каспий моей мечты

В этом мы убедились, пробыв там неделю в период авгус­товской аномальной жары. В самое пекло, когда температура воздуха зашкаливала за +40, вода прогрелась до 25 градусов и выше. А ведь говорят, что всего за неделю до жары вода была ледяная.

В прошедшие выходные на берегу Каспия в зоне отдыха и вне ее было очень многолюдно, видимо, все жители города приехали к морю, чтобы как-то пережить пекло. Многие прибывали целыми семьями. Все такси города работали сверх нормы. В будние дни, особенно по вечерам, также наблюдалась подобная картина.

В зонах отдыха здесь есть все необходимое для отдыха и купания. О том, что в Актау делается многое для того, чтобы места отдыха соответствовали мировому уровню, можно судить по турис­тической базе Tree of life, где имеется аквапарк, который смонтирован по евростандартам. Несмотря на то что водный аттракцион рассчитан на 200 человек, в выходные дни там было гораздо больше людей. Особую радость испытывали дети, которые спускались с вышки по лабиринтам водных дорожек и на финише с головой оказывались в бассейне. Впрочем, взрослые тоже от них не отставали.

Те, кто не хотел купаться в бассейнах (детском и взрослом), могли выйти за ограду к морю. Песчаный берег и чистая морская вода были к услугам каждого, кто приобрел билет в аквапарк. И это несмотря на то, что Tree of life находится в 32 км от города. Актаусцам, видимо, не привыкать к расстояниям, так как аэропорт расположен тоже не близко – в 24 км, а железнодорожный вокзал – в 16 км. Только морской порт находится в черте города. Так что ценам на такси внутри города – 200 тенге – не стоит удивляться, основной заработок таксистов составляют маршруты именно в аэропорт, вокзал и зоны отдыха, где стоимость поездки вам обойдется в 5–10 раз выше.

Видя эту картину, представил весь берег Каспия в подобных зонах отдыха и подумал: зачем нам другие берега, когда у нас есть свое прекрасное море? Дело – за хорошим сервисом и продуманной стоимостью за отдых. Вдоль набережной города построено много частных домов, которые своей архитектурой и песчаным цветом напомнили мне строения вдоль Персидского залива в столице Эмиратов – Абу-Даби. Если бы вместо карагачей и других деревьев здесь росли пальмы, то такое сравнение было бы вполне уместным.

Помимо актаусцев встречал машины с актюбинскими, уральскими, атыраускими номерами. Но есть отдыхающие и из других регионов Казахстана, которые прибыли на самолетах и поездах. Видимо, недалек тот день, когда казахстанцы для отдыха всерьез будут отдавать предпоч­тение берегам Каспия.