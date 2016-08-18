​Каспий моей мечты

В этом мы убедились, пробыв там неделю в период августовской аномальной жары. В самое пекло, когда температура воздуха зашкаливала за +40, вода прогрелась до 25 градусов и выше. А ведь говорят, что всего за неделю до жары вода была ледяная.
В прошедшие выходные на берегу Каспия в зоне отдыха и вне ее было очень многолюдно, видимо, все жители города приехали к морю, чтобы как-то пережить пекло. Многие прибывали целыми семьями. Все такси города работали сверх нормы. В будние дни, особенно по вечерам, также наблюдалась подобная картина.
В зонах отдыха здесь есть все необходимое для отдыха и купания. О том, что в Актау делается многое для того, чтобы места отдыха соответствовали мировому уровню, можно судить по туристической базе Tree of life, где имеется аквапарк, который смонтирован по евростандартам. Несмотря на то что водный аттракцион рассчитан на 200 человек, в выходные дни там было гораздо больше людей. Особую радость испытывали дети, которые спускались с вышки по лабиринтам водных дорожек и на финише с головой оказывались в бассейне. Впрочем, взрослые тоже от них не отставали.
Те, кто не хотел купаться в бассейнах (детском и взрослом), могли выйти за ограду к морю. Песчаный берег и чистая морская вода были к услугам каждого, кто приобрел билет в аквапарк. И это несмотря на то, что Tree of life находится в 32 км от города. Актаусцам, видимо, не привыкать к расстояниям, так как аэропорт расположен тоже не близко – в 24 км, а железнодорожный вокзал – в 16 км. Только морской порт находится в черте города. Так что ценам на такси внутри города – 200 тенге – не стоит удивляться, основной заработок таксистов составляют маршруты именно в аэропорт, вокзал и зоны отдыха, где стоимость поездки вам обойдется в 5–10 раз выше.
Видя эту картину, представил весь берег Каспия в подобных зонах отдыха и подумал: зачем нам другие берега, когда у нас есть свое прекрасное море? Дело – за хорошим сервисом и продуманной стоимостью за отдых. Вдоль набережной города построено много частных домов, которые своей архитектурой и песчаным цветом напомнили мне строения вдоль Персидского залива в столице Эмиратов – Абу-Даби. Если бы вместо карагачей и других деревьев здесь росли пальмы, то такое сравнение было бы вполне уместным.
Помимо актаусцев встречал машины с актюбинскими, уральскими, атыраускими номерами. Но есть отдыхающие и из других регионов Казахстана, которые прибыли на самолетах и поездах. Видимо, недалек тот день, когда казахстанцы для отдыха всерьез будут отдавать предпочтение берегам Каспия.