Каспий – море дружбы и стабильности Юлия МАГЕР

Фото © Сергей Бондаренко, Болатбек Отарбаев

На саммите были представлены все главы государств "каспийской пятерки" – президенты: Казахстана – Нурсултан Назарбаев, Азербайджана – Ильхам Алиев, Ирана – Хасан Рухани, России – Владимир Путин и Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов.



Заметим, что во времена существования СССР диалог, касающийся Каспийского моря, носил двусторонний характер: все дела решались между Советским Союзом и Ираном (Персией). Однако в 90-х годах вместо единого союзного государства появились четыре суверенные республики – Казах­стан, Россия, Азербайджан и Туркменистан. Новая геополитическая ситуация потребовала новых подходов в решении вопросов, касающихся совместного управления водами Каспия, воздушным пространством над ним, дна и недр, а также проработки множества других аспектов.



Саммит глав прикаспийских государств, впервые организованный в 2002 году, стал чрезвычайно важной и необходимой диалоговой площадкой для согласования в пятистороннем формате всех связанных с морем вопросов. При этом, несмотря на сложность переговорного процесса, Каспий не стал морем преткновения, а обрел статус моря сотрудничества. Прикаспийские государства расширяют взаимовыгодное взаимодействие, принимают совместные усилия для обеспечения безопасности (во всех аспектах, в том числе в экологическом) и так далее.



Возможности и перспективы



Повестка дня саммита в Астрахани получилась весьма насыщенной. Главы государств обсудили вопросы совместного управления Каспийским морем, формирования современного правового режима водоема, сохранения его уникальной природной среды и биологических ресурсов. Кроме того, были подведены итоги выполнения решений предыдущих саммитов, намечены основные приоритеты развития дальнейшего сотрудничества в рамках "кас­пийской пятерки".



Выступая на заседании в расширенном формате, Нурсултан Назарбаев отметил, что с момента Бакинской встречи в 2010 году стороны значительно продвинулись в переговорном процессе.



– Обсуждение столь сложной тематики проходит исключительно в духе дружбы, взаимопонимания и партнерства. Только так мы смогли 4 года назад выйти на подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере безо­пасности. Это создало твердую основу для расширения взаимодействия наших стран по широкому кругу вопросов укрепления стабильности и безопасности на Каспийском море, – сказал Глава государства.



Сообщил Президент Казахстана и о документах, подписываемых в рамках нынешней встречи, – это соглашения в сфере гидрометеорологии, защиты биоресурсов и реагирования на чрезвычайные ситуации. А также – политическое заявление, которое, по мнению Главы государства, должно стать руководством для дальнейших переговоров на ближайшую перспективу.



– В этом заявлении мы закрепляем важные принципы. Они направлены на достижение главной цели всей нашей работы – подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Надеюсь, что в скором времени мы выйдем на принятие этого документа и заложим прочный правовой фундамент для углубления сотрудничества в Каспийском регионе, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.



Глава государства также обратил внимание, что общий настрой «каспийской пятерки» характеризуется конструктивностью и готовностью идти на компромиссы, и отметил, что стороны близки к установлению справедливого правового режима Каспийского моря.



В связи с этим Нурсултан Назарбаев поделился видением тех возможностей, которые связаны с партнерством прикас­пийских стран.



В первую очередь весомой составляющей сотрудничества должны стать торгово-экономические связи. Казахстанская сторона, как отметил Президент, приветствует проведение накануне саммита пятистороннего Форума деловых кругов стран Каспийского региона, ведь это – одна из форм налаживания взаимовыгодных экономических контактов между представителями бизнеса.



Глава государства указал на возможность рассмотрения путей сближения экономик прикаспийских стран с учетом нынешнего состояния мирового рынка.



– Еще до урегулирования правового статуса Каспия можно заложить основу для экономического взаимодействия. Предлагаю рассмотреть предложение о создании Каспийской зоны свободной торговли. Этот вопрос может стать одним из первых для предметного обсуждения на уровне правительств наших стран, – сказал Нурсултан Назарбаев. Важным достижением прошедшего саммита Президент РК назвал согласование принципа о свободном доступе из Каспийского моря к другим морям, Мировому океану и обратно на основе общепризнанных норм и принципов международного права.



– На сегодня в Казахстане действует развитая сеть транзитных маршрутов: Север – Юг, ТРАСЕКА, Порт Ляньюнгань – Хоргос – порт Актау. Близится к завершению строительство автодорожного коридора Западный Китай – Западная Европа. В нынешнем году Казахстан, Туркменистан и Иран намерены окончательно состыковать соответствующую железную дорогу. Мы создаем все необходимые условия для превращения территории Казахстана в крупнейший евразийский деловой и транзитный хаб.



Нурсултан Назарбаев сообщил, что с учетом открывшихся маршрутов через Казахстан наша страна предлагает использовать их как транзитные мосты для доставки товаров из прикаспийских государств на рынки других стран, прежде всего Китая.



– В этих целях правительства наших стран могут рассмотреть возможность заключения межправительственного соглашения. На наш взгляд, это принесет взаимную выгоду всем сторонам, – отметил Президент РК.



Акцентировал внимание Глава государства и на вопросах сохранения экологического баланса Каспия, которые актуализируются с учетом промышленного освоения его ресурсов.



– В этих целях правительства наших стран могут рассмотреть возможность заключения межправительственного соглашения. На наш взгляд, это принесет взаимную выгоду всем сторонам, – отметил Президент РК.



Акцентировал внимание Глава государства и на вопросах сохранения экологического баланса Каспия, которые актуализируются с учетом промышленного освоения его ресурсов.



Задача прикаспийских государств заключается не только в том, чтобы поделить море, но и в том, чтобы защитить его уникальную экосистему. – Это наша ответственность перед будущими поколениями. На сегодня сформирована серьезная договорно-правовая база в сфере обеспечения экологической безопасности. Заключен ряд протоколов к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспия. В развитие этого процесса необходимо разработать механизм контроля за соблюдением запрета на вылов осетровых пород рыб. Особое значение мы придаем выработке «каспийской пятеркой» совместных мер по борьбе с браконьерством, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.



Еще один момент, на который обратил внимание Президент РК, – это хорошие перспективы для организации каспийского туризма. Правительствам стран "пятерки" следует внимательно изучить это направление сотрудничества.



Глава государства отметил, что особое место в отношениях стран отводится культурно-гуманитарному треку. – Моря разъединяют земли, но соединяют народы – эта мудрость демонстрирует характер отношений между нашими странами, формировавшийся тысячелетиями. Сегодня в Астрахани проходит Каспийский молодежный саммит, который направлен на укрепление связей между молодежью. Эта идея – своевременная инициатива, которую нужно поддержать, – сказал Нурсултан Назарбаев.



Глава государства подчеркнул, что состоявшиеся переговоры являются свидетельством добрых отношений прикаспийских стран, и выразил уверенность, что итоги Астраханской встречи внесут достойный вклад в их укрепление. Для этого имеются все необходимые условия и добрая воля, и только объединив усилия, можно прийти к желаемому результату во благо наших народов и стран, отметил казахстанский Лидер.



В своем выступлении Нурсултан Назарбаев предложил рассмотреть возможность проведения следующего, пятого по счету, саммита в 2016 году в одном из городов Казахстана.



Сотрудничество – залог развития



Главы государств "каспийской пятерки" в своих выступлениях отмечали серьезную работу, проделанную в период между третьим и четвертым саммитом, говорили о важности дальнейшего развития многовекторного сотрудничества между прикаспийскими государствами, подчеркивали необходимость ответственного отношения к Каспийскому морю и его богатствам.



– Выстраивая нашу работу нам необходимо эффективнее использовать имеющийся потенциал партнерства. Мы заинтересованы в запуске масштабных совместных проектов, в стимулировании взаимных инвестиций, в создании новых рабочих мест, в укреплении контактов между гражданами. Уверен, сообща мы можем превратить наш регион в динамично растущий рынок, объединяющий почти 250 миллионов человек, – отметил в своем выступлении Владимир Путин.



Говоря о важных направлениях взаимодействия прикаспийских стран, Президент РФ отметил такие направления, как энергетика, развитие транспортной инфраструктуры, сотрудничество в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Российский Президент акцентировал внимание на том, что развитие стран региона не должно наносить ущерб окружающей среде.



Также В. Путин затронул вопрос сохранения популяции ценных промысловых видов рыб, напомнив, что ключевая роль в этой деятельности отводится профильной пятисторонней комиссии, статус которой повышен с межведомственной до межправительственной. В ее обязанности входит координация политики прикаспийских государств по совместному использованию биоресурсов, включая регулирование промысла, вплоть до введения временного запрета на ловлю рыб.



Ильхам Алиев в свою очередь подчеркнул, что азербайджанская сторона рассматривает Каспий как море дружбы, мира безопасности и сотрудничества. Тесные и основанные на взаимном доверии отношения и многовекторное сотрудничество между прикаспийскими странами являются залогом стабильности, благополучия и безопасности в регионе.



Об ответственности прикаспийских государств за сохранение Каспия для будущих поколений говорил и Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани. Использование моря и его ресурсов должно идти с учетом долгосрочных интересов всех государств на его берегах. Только так, по его мнению, можно сделать Прикаспийский регион центром развития и благоденствия.



Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назвал пятистороннее взаимодействие на Каспии – объединяющим фактором, отражающим стремление наших государств к миру, согласию и эффективному международному сотрудничеству. – Поэтому любые вопросы, даже самые сложные, должны обсуждаться в обстановке подлинного добрососедства и тесного партнерского взаимодействия.



Как и казахстанский Лидер, Президент Туркменистана в числе основных направлений развития сотрудничества назвал активизацию торгово-экономических связей. Имеющийся потенциал позволит вывести его на качественно новый уровень. В числе предложений, призванных стимулировать процесс Г. Бердымухаммедов озвучил идею создания постоянно действующего Каспийского экономического форума с проведением его заседаний попеременно в прибрежных городах государств "пятерки".



Еще одно важное направление – развитие транспортной инфраструктуры. Государствам, считает Г. Бердымухаммедов, необходимо приложить усилия для создания новых транспортных магистралей между Каспийским, Черным и Балтийским морями, а также поработать над вопросом формирования транспортной сети, соединяющей Каспийский регион с Ближним Востоком и Средиземноморьем, Южной и Юго-Восточной Азией.



Словом, все выступающие были едины – Каспий отличная возможность для развития экономического взаимодействия с учетом экологических требований, и соглашались с тем, что уже сегодня нужно сделать все, чтобы сохранить уникальный водоем для потомков. Любопытно, что позитивный настрой по завершении переговоров получил весьма необычное воплощение: президенты пяти стран приняли участие в церемонии выпуска молоди осетровых в Волгу. Это не только красивый символический жест, но и конкретный вклад в восстановление популяции этого вида рыб в Каспийском море.



Новый импульс



Итоги переговоров главы государств подвели в ходе пресс-конференции для освещающих саммит журналистов.



Нурсултан Назарбаев отметил особую значимость Каспийского моря для наших стран и плодотворность состоявшейся встречи.



– Весь Прикаспийский регион стремительно развивается, и с учетом имеющихся энергоносителей и биологических ресурсов к нему растет внимание во всем мире. Сегодняшний саммит вновь продемонстрировал намерение прикаспийских государств согласовать все сложные вопросы. Мы решили, что следующее такое мероприятие будет проведено в Казахстане, – проинформировал Глава государства. Итоги саммита в Астрахани Президент РК назвал настоящим прорывом, отметив, что в результате переговоров были сближены позиции сторон по ключевым аспектам деятельности, обсужден ряд важных региональных вопросов.



– Уверен, что итоги Астраханского саммита придадут совершенно новый импульс тому, чтобы продвигаться к принятию главного документа – Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, – сказал Глава государства.



Нурсултан Назарбаев также сообщил о реакции участников встречи на инициативы, выдвинутые Казахстаном и Туркменистаном, напомним, о создании Каспийской зоны свободной торговли и постоянно действующего Каспийского экономического форума.



– Возможно, в последующем мы перейдем к созданию какой-то организации, которая будет следить за исполнением принимаемых нами решений и заниматься продвижением сотрудничества в регионе. В целом, считаю, что мы провели очень важные для всех наших стран переговоры, результаты которых очевидны. Встреча в Астрахани подкрепила нашу уверенность в том, что Каспий – море мира и дружбы, – подчеркнул Президент Казахстана.



По итогам четвертого каспийского саммита было принято и завизировано совместное заявление глав государств "каспийской пятерки", подписаны три соглашения по Каспию – о сотрудничестве в области гидрометеорологии, в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов моря.



…По окончании саммита Глава государства провел двустороннюю встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Лидеры двух стран обсудили итоги состоявшегося IV Саммита глав прикаспийских государств, а также рассмотрели ряд вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, обсуждались перспективы взаимодействия в торгово-экономической, топливно-энергетической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.



Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Ильхам Алиев обменялись мнениями по актуальным аспектам международной повестки дня.