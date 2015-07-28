Каспий объединяет бизнес

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Кайнар АХЕТОВ
В Актау состоялся бизнес-форум «Инвестиционные возможности Мангистауской области и провинций Исламской Республики Иран» с участием акима Мангистауской области Алика Айдарбаева и губернатора приграничной провинции Мазандаран Рабие Фаллах Джелоудор.
Интерес к сотрудничеству с Казахстаном проявили бизнесмены и других провинций Исламской Республики Иран – Гулистан, Тегеран, Табриз, Хорасан Разави, города Мешхед. На выставке иранских товаропроизводителей свыше 100 бизнесменов от 35 крупных компаний соседней страны представили самую разнообразную продукцию автомобилестроения, строительных материалов, систем отопления, гранит и знаменитый на весь мир травертин, электротехнику, продукцию молочной и мясной промышленности, санитарную и моющую продукцию и многое другое. Особый интерес у казахстанских промышленников вызвали технологии изготовления декоративной отделочной плитки из местного строительного материала ракушечника.
Как подчеркнул на церемонии открытия аким Мангистауской области Алик Айдарбаев, намерения о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве обеих стран были закреплены в ходе встречи глав двух государств в декабре 2014 года в ходе торжественного запуска участка международной железнодорожной магистрали Казахстан – Туркменистан – Иран. Поскольку выставка открылась на следующий день после снятия Советом Безопасности ООН международных санкций в отношении Ирана, глава региона особо отметил, что благодаря дальновидной и взвешенной политике Президента Нурсултана Назарбаева Рес­публика Казахстан и Исламская Рес­публика Иран поддерживали хорошие и тесные взаимоотношения. Он выразил уверенность, что благодаря организации подобных диалоговых площадок, а также адресной работе с деловыми кругами повысится уровень взаимодействия между странами Прикаспийского региона.
На форуме иранская делегация рассказала об экономических возможностях провинции Мазандаран, которая является крупнейшим производителем по выращиванию цитрусовых, киви, риса, цветов и декоративных растений, а также обладает самыми большими мощностями по искусственному разведению осетровых пород рыб. Провинция, испытывающая дефицит в иностранных инвестициях в обрабатывающую промышленность, располагает крупнейшими в Иране месторождениями гранита и флорина, большими запасами угля, золота, меди и вольфрама. СЭЗ в портах Амирабад, Ноушехр и Феридункенар, аэропорты в трех городах провинции способны полноценно обеспечить все виды транс­портных операций для взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном и другими прикаспийскими государствами.
В ходе бизнес-форума Региональная палата предпринимателей Мангистауской области и Палата торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства провинции Мазандаран подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны констатировали, что если в 2014 году внешнеторговый оборот Мангистауской области с Ираном составил 35,7 млн долларов, то прошедшие встречи дают прекрасную возможность углубить сотрудничество и открывают возможности для дальнейшего развития взаимовыгодных контактов.
Глава иранской делегации, губернатор провинции Мазандаран Рабие Фаллах Джелоудор не скрывал интереса в расширении сотрудничества между двумя регионами и предложил наладить прямое пассажирское сообщение из аэропорта города Сари (административный центр провинции) в Актау. Особые надежды иранские партнеры возлагают на возобновление своп-схем по поставке казахстанской нефти на НПЗ северных провинций Ирана с отгрузкой аналогичных объемов сырья на морских терминалах Персидского залива, что позволит возобновить экспортные поставки нефти Казахстана в страны Юго-Восточной Азии по наиболее кратчайшему морскому пути.
В свою очередь аким Мангистауской области Алик Айдарбаев выразил заинтересованность в экспорте в Иран не только сырой нефти, зерна или металлов, но и поставке нефтепродуктов и сообщил, что в настоящее время рассматривается проект строительства четвертого НПЗ на территории области, поэтому нефтепродукты нового завода в будущем могут быть направлены и в Иран.
Участники бизнес-форума поднимали вопросы дальнейшего сотрудничества, касающиеся проведения межбанковских SWIFT-платежей, ускорения оформления паспортных виз для бизнесменов. Иранские производители свежих фруктов также выразили просьбу казахстанским партнерам об увеличении парка железнодорожных вагонов-рефрижераторов, что позволит наладить их регулярные поставки в центральные регионы Казахстана.
По итогам мероприятий главы приг­раничных областей пришли к мнению о необходимости создания совместного комитета с офисами в городах Сари и Актау для реализации достигнутых в ходе форума договоренностей. Как заверил по завершении бизнес-форума председатель совместного торгового совета Ирана и Казахстана Амир Абеди, 20-летний опыт совместной деятельности с казахстанским бизнесом дает основание полагать, что выставка обязательно принесет результаты. Согласно предварительной договоренности, выставки товаропроизводителей будут проводиться в Иране и Казахстане ежегодно.

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