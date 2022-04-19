​​​​​​​«Каспий» снова на вершине

Актауский «Каспий», одолев «Атырау» со счетом 2:1, вновь оказался на вершине турнирной таблицы первенства страны по футболу.

Команда из Мангистауской облас­ти продолжает приятно удивлять не только своих фанатов, но и всех болельщиков республики. В очередном туре актаусцы принимали на своем поле атыраусцев и на последней минуте встречи вырвали победу. На 46-й добавленной минуте у «моряков» отличился Аслан Адиль, а на 90-й победу им принес Алмас Арменов. Гол престижа на 52-й минуте у «нефтяников» провел бразильский защитник Матеус Бисси да Силва.

И все же центральным поединком тура стал матч, прошедший в Костанае между местным «Тоболом» (напомним, действующим чемпионом страны) и алматинским «Кайратом». Хозяева поля имели прекрасную возможность победить и выйти на чистое первое место, но сами себе подпортили праздник.

Несмотря на то что первыми успеха добились гости, у которых на 8-й минуте отличился гвинейский нападающий Хосе Канте, дальше на поле доминировали именно тоболовцы. На 33-й минуте у костанайцев не реализовал назначенный пенальти Асхат Тагыберген, зато на 47-й добавленной минуте точен был Сергей Малый. Во втором тайме «Тобол» повел благодаря красивому голу со стандарта серба Зорана Тошича на 72-й минуте. А вот Владислав Васильев срезал мяч в свои ворота на 99-й (!) добавленной минуте, причем с 96-й минуты алматинцы остались в меньшинстве из-за удаления Арсена Буранчиева. Итоговый счет – 2:2.

Очень всех удивили осечки карагандинского «Шахтера» и столичной «Астаны». «Горняки» уступили в Таразе местному одноименному клубу со счетом 1:2 – на 58-й минуте у жамбылцев Абылайхан Жумабек открыл счет, а спустя 20 минут Адилет Кенесбек удвоил преимущество. На 97-й добавленной минуте у карагандинцев (которые с 90-й минуты играли в меньшинстве после удаления Михаила Габышева) с пенальти отличился Айдос Таттыбаев, но на большее их не хватило.

Неожиданную потерю очков продолжила «Астана», которая все еще не может войти в свой ритм. Очередное поражение столичный клуб потерпел в Уралське, где проиграл «Акжайыку» со счетом 0:1. У западноказахстанцев голом на 27-й минуте отметился украин­ский легионер Максим Каленчук.

В оставшихся встречах были зафиксированы следующие результаты: «Мактаарал» в Туркестане обыграл «Аксу» из Павлодарской области – 2:1, там же, в Туркестане, «Туран» разошелся миром с шымкентским «Ордабасы» – 0:0, а в Кызылорде «Кызыл-Жар» поделил очки с гостившим у него «Актобе» – 1:1.