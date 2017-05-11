​Каспийский забег

С раннего утра главная дорога Актау стала местом спортивных состязаний. Представители всех воинских частей местного гарнизона пробежали дистанцию 2 км. К слову, такой забег стал уже традиционным. В День защитника Отечества военные демонстрируют не только свои умения в воинском деле, но и спортивные достижения. В кроссе участвовали около 300 человек. Они стартовали на площади «Астана», а финишировали у монумента «Вечный огонь».

Как только закончилась эстафета, началась торжественная церемония приема школьников в ряды детской юношеской организации «Жас Ұлан».

– Я и мои подруги вступили в ряды «Жас Ұлан». И очень этим гордимся. Мы еще лучше станем учиться, больше будем помогать старшим, – заметила школьница Аружан Онайбай.

Отмечая праздник, военные не забывают о погибших товарищах. В парке «Акбота» прошла церемония возложения цветов к памятнику «Пограничник».

– 25 лет Вооруженным силам Казахстана – это славная дата, и наши военнослужащие подош­ли к ней с большими результатами в боевой подготовке. Я горжусь тем, что стоял у истоков создания Военно-морских сил и по сей день выполняю поставленные задачи. Являюсь одним из тех, кто сегодня обеспечивает безопасность нашей страны, – рассказал Кадыржан Муканов, начальник Регионального управления береговой охраны Пограничной службы КНБ РК.

Ближе к обеду начался конкурс «Я – солдат Казахстана». Строевая песня покорила серд­ца не только военнослужащих, но и всех жителей Актау. Это мероприятие тоже традицион­ное. Уже который год подряд стройным шагом проходят колонны участников и поют песни о Родине, любви и пат­риотизме.

После награждения победителей, вручения подарков и цветов состоялся военный парад, посвященный 25-летию Вооруженных сил Республики Казахстан. Его транслировали на большом экране.

– Для меня День защитника Отечества – это доблесть, это мужество, это воспитание молодого поколения. Хочу позд­равить всех военнослужащих с праздником. Пусть Казахстан процветает. Мирного нам неба, – отметил Канат Ниязбеков, начальник Актауского гарнизона.

В дни майских праздников актаусцы выходили на улицы областного центра целыми семья­ми. В приморском городе прошли культурно-массовые, спортивные мероприятия с учас­тием спортсменов и молодежи, общественных ветеранских организаций и воинов-интернационалистов.