Каспийского лосося будут использовать в научных целях

Проект постановления правительства «Об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных для научных исследований» разработали в МСХ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал «Параграф»

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Постановлением разрешено изъятие каспийского лосося для разведения в специально созданных условиях в научных целях c последующим выпуском в среду обитания в период с 1 декабря по 31 декабря 2024 года. Допустимый объем – 13 килограммов из акватория казахстанского сектора Каспийского моря в пределах Мангистауской области.

Ставки платы за изъятие одного килограмма каспийского лосося планируется установить в размере 0,017 МРП (623 тенге в 2024 году). Отлов рыбы произведут для научного изучения и дальнейшего искусственного выращивания. Из пойманного лосося сформируют ремонтно-маточное стадо.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 19 ноября.