Инсценированное разбойное нападение совершили на микрокредитную организацию в Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

В дежурную часть Енбекшинского управления полиции поступило сообщение из компании по выдаче микрокредитов о том, что на них совершено нападение.

По приезду полиции, женщина-кассир рассказала, что в помещение ворвался мужчина в медицинской маске и очках. Угрожая ножом, преступник «якобы» забрал деньги 1 млн тенге из кассы и скрылся в неизвестном направлении.

Заявление женщины зарегистрировали по ст. 192 УК РК «разбой». Оперативники опросили жителей и продавцов всех близлежащих магазинов и домов. После этого составленный фоторобот разослали в соседние области. Выйти на след «якобы» преступника удалось в течение суток. Его задержали у себя дома и доставили в управление полиции.

В ходе следствия выяснилось, что сотрудница микрокредитной организации, которая сообщила о нападении, сама попросила мужчину инсценировать разбой. Сделала она это для того, чтобы скрыть расстрату денежных средств из кассы.

В данное время по факту проводится расследование по ст.419 УК РК «заведомо ложный донос».

"За ложное сообщение о преступлении предусмотрена уголовная ответственность", - напомнили в полиции.