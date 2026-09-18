Кассовые рекорды и жанровое разнообразие: что смотреть осенью в казахстанских кинотеатрах

Кино
Дана Аменова
корреспондент

На этой неделе в афишах доминируют сразу несколько громких премьер

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Казахстанский кинопрокат в последнее время демонстрирует рекордные темпы роста и острую конкуренцию за зрителя. Согласно данным ведущих дистрибьюторских компаний, текущий месяц вывел на большие экраны страны свыше десятка крупных премьер, распределив зрительский интерес между масштабными голливудскими блокбастерами и сильными локальными релизами. Особое внимание привлекает разнообразие жанров  от остросюжетных камерных триллеров до глубоких отечественных байопиков и фэнтези, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Ниже представлен подробный гид по шести главным фильмам, которые сейчас идут на больших экранах.

1. «Қара алтын» (Казахстан)

Жанр: Байопик, драма

Описание: Масштабный отечественный проект, который профильные кинокритики называют одним из лучших локальных релизов года. Действие разворачивается в неспокойные 1990-е годы. В центре сюжета  – обычный строитель, который на фоне тектонических сдвигов в экономике молодой независимой страны решает круто изменить свою жизнь и уйти в зарождающийся нефтебизнес. Картина глубоко исследует тему морального выбора, больших денег, амбиций и цены, которую приходится платить за оглушительный успех.

2. «Восставший» (США, Великобритания, Германия) 

Жанр: драма, боевик

Описание: Англия охвачена беспорядками. Во главе восставших оказывается Уот Тайлер, который никогда не мечтал стать лидером, но именно ему предстоит изменить ход истории.

3. «Вышка 2» (США, Великобритания)

Жанр: Остросюжетный триллер

Описание: Продолжение нашумевшего высотного триллера 2022 года, заставляющее зрителей буквально вжиматься в кресла от головокружительного саспенса. Сиквел значительно повышает ставки и масштаб происходящего, перенося действие на экстремальную километровую высоту в Таиланде. Новым героям предстоит столкнуться не только с физической невозможностью спуститься вниз, но и с паническим страхом, нехваткой ресурсов и дикой природой.

4. «14 күн» (Казахстан)

Жанр: Дорожная комедия

Описание: Яркий комедийный хит отечественного производства, уверенно удерживающий лидерство на вечерних сеансах мультиплексов. Фильм рассказывает о двухнедельном дорожном приключении троих друзей, чья привычная поездка из-за череды нелепых случайностей превращается в безумный квест по живописным локациям Казахстана. Легкий юмор, понятные каждому житейские ситуации и отличный актерский состав сделали ленту фаворитом для семейных просмотров.

5. «Надежда» (Южная Корея)

Жанр: Боевик, ужасы, детектив

Описание: Интригующая азиатская новинка со строгим возрастным цензом 18+. Сюжет разворачивается вокруг тихой южнокорейской деревушки, где внезапно объявляется загадочное и жестокое существо. На поиски таинственного монстра выдвигаются местные полицейские и опытные охотники. Картина умело балансирует на стыке мрачного детектива и леденящего душу хоррора.

6. «Практическая магия 2» (США)

Жанр: Мелодрама, фэнтези, комедия

Описание: Долгожданное продолжение культовой магической истории, вышедшее на экраны спустя десятилетия. Фильм возвращает зрителей в атмосферный мир потомственных ведьм. Главным героиням предстоит столкнуться с новыми вызовами судьбы, переосмыслить семейные узы и принять возросшую силу своего колдовства на фоне современных реалий. Лента привлекает внимание сильным звездным кастом и мягким, обволакивающим визуальным стилем.

 

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