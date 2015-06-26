Каста избранных Свежий выпуск 633 Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Творческим и жизненным кредо этой талантливой супружеской четы по праву можно назвать доброту и еще раз доброту. Ведь и Мурат Давлетович, и его супруга Елизавета Федоровна на вершину успеха ставят в первую очередь не талант, а… душевность и доброту.



Жить и творить

Зритель, по их словам, всегда тонко чувствует состояние артиста. Поэтому важно не фальшивить, а стремиться создавать искреннюю и сердечную связь с залом. Тогда и артист, и публика получат тот позитивный заряд смеха и радости, тот кайф, после которого хочется жить и творить.

– Мы с Муратом в Казгосцирке уже 23 года, хотя общий стаж у каждого из нас – более 40 лет. До Алматинского цирка мы работали в Союзгосцирке, где и встретились, – рассказывает Елизавета Федоровна.

Следует особо сказать, что Елизавета Джумагалиева является первой в Казахстане и пока единственной профессио­нальной клоунессой. А еще она – единственная в нашей стране дрессировщица кошек! Начинала свою карьеру Лизаня, как ласково называет ее муж, воздушной гимнасткой. Спустя 20 лет Мурат решил доказать, что Лиза талантлива не только как гимнастка, но и как клоу­несса. К этому времени он уже получил диплом ГИТИСа, а свою преддипломную работу так и назвал «Клоунесса Лизаня».

– Лиза была в ужасе, когда я предложил ей выступать со мной в паре. Она говорила, что ей легче подняться на 12 метров вверх, чем стать клоунессой! – выдал секреты жены Мурат Давлетович.

Но в конце концов Лизаня надела красный нос, клоунские башмаки и вышла на арену… только через год. Дело в том, что почти целый год они выступали на школьных представлениях, в детских домах и на благотворительных концертах. За это время она «обкаталась», успокоилась и поверила в себя. Дети принимали клоунов восторженно, а когда они уходили, даже плакали. Одновременно Джумагалиевы готовили новый репертуар... с кошками. Хотя никогда не планировали заниматься с животными.

– Вначале у нас дома появились две кошечки, точнее, у наших детей, – вспоминает Елизавета Федоровна. – Сыну и дочери вскоре наскучило играться с ними, ведь кошки предпочитают гулять сами по себе. И нам с Муратом пришлось забирать их с собой в цирк, чтобы не оставлять без присмотра. Но кошки оказались такими умными и талантливыми, что мы взяли их в свой номер.

Первое представление с кошками в Алматинском цирке стало настоящей сенсацией и вызвало бурю восторга. Сегодня у Джумагалиевых десять кошек и пудель Филя. На арене они играют в чехарду, затем Филя, как заправский мустанг, катает на себе кошечку, а еще, стоя на задних лапках, «надевает» на спинку кошечку и носит ее вместо рюкзачка.

Все эти номера зарождались в начале 90-х годов. С тех пор, точнее с 1992-го, Лизаня работает клоунессой и дрессировщицей. На самом деле слово «дрессировщик» они не очень любят. В отношении кошек дрессура, на их взгляд, некорректна, потому что предполагает подчинение. Но кошку невозможно заставить что-то делать, утверждают профессиональные знатоки кошачьей психологии. Она, действительно, гуляет сама по себе. Кошку можно только воспитывать, как ребенка, и искренне, всем сердцем любить. Тогда это независимое, осторожное животное обязательно ответит взаимностью и будет с радостью учиться всему, чтобы получить ласку от любимого ими человека. Так Джумагалиевым удалось найти поистине золотой ключик. И они создали уникальный трюк, когда кошка прыгает через огненный обруч!

– Можно сказать, что в Советском Союзе мы с Лизой стали одними из первых, кто научил правильнее сказать – попросил кошку прыгать через огонь. В советские годы даже у Валерия Мусина, который первым начал работать с кошками, не было такого трюка. Не было его и у Юрия Куклачева, – продолжил рассказ Мурат Давлетович.



Штучная профессия

Загримироваться может любой, но вот завоевать внимание публики, ее любовь – далеко не каждый. Поэтому важно иметь внутреннее обаяние, богатую харизму, которую публика сразу чувствует. Мурат родился именно таким добрым клоуном. В этом убеждает зрительский успех, который неизменно сопровождает каждое его выступление. Примечательно, что при нашей с ним встрече он в первую очередь сказал, что доброе состояние сердца и благорасположение к людям ставит на первое место: «Это не значит, что я всегда добрый, но доброта должна быть в первую очередь».

Манеж, по сути, это рентген, где люди сразу могут почувствовать мастерство или фальшь артиста. Кроме того, мастерство клоунады проверяется на детях – самых беспристрастных зрителях, утверждают Мурат и Лизаня. А еще они говорят, что сочинить смешную клоунаду, да еще с участием таких независимых животных, как кошки, весьма непросто. Между идеей и ее реализацией может пролегать пропасть времени и неудачных репетиций. Но Мурат, по словам Лизани, «отмечен Богом», потому что он буквально фонтанирует идеями. И каждый раз попадает «в яблочко» – зритель воспринимает его новые репризы «на ура». Хотя предугадать реакцию зала чрезвычайно сложно, практически невозможно. Поэтому клоуны долго работают, доводят репризу, как говорится, до ума, оттачивая каждую мелочь.

Но вначале, после школы, Мурат Джумагалиев работал на специальностях, далеких от искусства, – в фотосалоне, в изыскательских партиях. Однажды, когда ходил по степи в кирзовых сапогах, он случайно узнал, что в Алматы есть Республиканская студия эстрадно-циркового искусства. Ее возглавляла в те годы народная артистка КазССР Гульжихан Галиевна Галиева. Мурат быстро снял сапоги и поступил в студию, на отделение разговорного жанра. «Хочется верить, что я был любимым студентом у Гульжихан Галиевны», – говорит он сегодня.

Мурат выступал в филармонии, читал поэму Олжаса Сулейменова «Земля, поклонись Человеку», сказки Пушкина. Но его почему-то все время «тянуло» на конферанс. И он приносил Гульжихан Галиевне то юморески, то анекдоты. Она же в ответ говорила: «Мурат, конферансье много. А тебе надо готовить литературные концерты. У актеров-чтецов зарплата больше, быстрее получишь звание заслуженного. Ты талантлив». Мурат послушно говорил «хорошо» и в следующий раз снова приносил юмореску. А в ответ слышал: «Мурат, ну ты прямо-таки клоун».

Невзначай сказанные слова оказались пророческими! Однажды Гульжихан Галиевне позвонил режиссер цирка Георгий Перкун и попросил найти талантливого студента, так как Казахский цирк остался без клоуна. Тогда Г. Галиева вызвала Мурата: «Ну что, поедешь в Москву на курсы клоу­нады?» От счастья он вначале оторопел, а затем закричал: «Да-а-а!»



«Садись на Ил, садись на Ту! И прилетай в Алма-Ату!»

О Гульжихан Галиевой следует сказать особо, поскольку она являлась инициатором создания в Казахстане первой эстрадно-музыкальной студии, которая стала базой для сегодняшнего Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова. Среди первых студентов студии, которая открылась в 1965-м, были Султан Шукуров, Марат Кушмагамбетов, Светлана Самущенко, ставшие впоследствии известными. А знаменитый режиссер, заслуженный деятель РСФСР Георгий Васильевич Перкун специально приехал из Москвы для создания Казахского циркового коллектива. Ему как раз и нужны были клоуны.

– В 1973-м приехал в Москву, два года проучился на курсах клоунады Центральной студии циркового искусства. Затем ее переименовали во Всесоюзную дирекцию по подготовке новых программ, аттракционов и номеров, – вспоминает Мурат Давлетович. – Я получил громадный опыт, видел, как работают Юрий Никулин, Олег Попов, Ротман, Маковский и другие клоуны высочайшего уровня. И курс у нас оказался талантливым – из всего набора лишь три человека отсеялись.

Джумагалиева Юрий Никулин поразил своей простотой и добрым отношением. Примечательно, считает он, что, когда Никулину предлагали играть предателей или шпио­нов, он отказывался. А когда ему говорили, что он великий, то всегда отвечал: «Ну какой я великий, когда много клоу­нов лучше меня? Я просто хороший клоун, а известным меня сделало кино». Никулин, действительно, был всенародно любимым артистом.

– Мне часто говорят, что я похож на Никулина своей сутулостью, походкой, манерой разговора. Хотя я об этом даже не думал и к этому не стремился, – честно признается Джумагалиев. – И чтобы отойти от похожести, я отрастил волосы, «надел» нос, стараюсь не сутулиться.

Но люди все равно до сих пор ему говорят: «Как вы похожи на Никулина!» В ответ Мурат Давлетович шутит, что у них гены от одного отца – Его Величества Цирка! А еще ему приятно, что зрители до сих пор помнят строчки из песни, которую он пел в молодости, когда выступал в Алматинском цирке с трио клоунов Кудайбергеном Касымжановым и Владимиром Карпом: «Садись на ИЛ, садись на ТУ! И прилетай в Алма-Ату!».

– Наша клоунада называлась «Гостеприимный Казахстан». У нас был громадный кобыз, и мы начинали играть на нем, как на контрабасе. Затем на манеж выносили огромное яблоко, и из него появлялись два ребенка с корзинками, полными яблок. И мы раздавали их зрителям, – с удовольствием рассказывает он.

Сценка была очень милой, доброй, жизнерадостной. И превратилась в визитную карточку Казахского цирка. Через эту репризу прошли почти все дети артистов – Даулет и Алия Досбатыровы, дети Коржумбаевых и многие другие. Об этом яблоке, из которого «родилось» много маленьких артистов, о первой собачке Тедэ и забавных кошечках Джумагалиевых помнит миллион зрителей!

У Мурата и Елизаветы за более чем 40 лет выступлений в разных городах мира как раз наберется миллион поклонников! Поэтому их часто приглашают с гастролями, ведь зритель с нетерпением ждет встречи с талантливыми артистами Казахского цирка!